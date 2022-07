ElettoraleRegionale Exxx…Polzive!!! La crisi di governo esalta Fratelli d’Italia. Iniziata la corsa al seggio regionale: i nomi dei candidati 2023

Giorgia Meloni, nell’inqualificabile trambusto cui è precipitato il Governo Draghi ha sempre mantenuto una posizione chiarissima: Se non c’è più la maggioranza che regge il governo del tecnocrate si vada al voto. Una posizione molto redditizia in termini elettorali che potrebbe favorire, come si è visto alle ultime amministrative, il partito dei Benito-Remix. Per questo motivo, non c’è stato nemmeno il tempo di conoscere i nomi dei nuovi amministratori che il ventilatore elettorale ha calamitato tutte le attenzioni dei protagonisti sull’appuntamento delle regionali del 2023, la madre di tutte le elezioni. Per i golosi aspiranti, il primo obiettivo è quello di trovare il posto il lista.

Ad oggi, l’affollamento più numeroso è sicuramente nel collegio di Udine quello che da Magnano in Riviera scende fino a Lignano. Le due teste di serie sono sicuramente l’uscente Leonardo Barberio e il sindaco di Rivignano-Teor Mario Anzil. Sono i super favoriti seguiti dai probabili: Marika Dimiutto, Annamaria Chiappo; il coordinatore provinciale Gianni Candotto, il capogruppo a Codroipo Vicenzo De Rosa, Ugo Falcone, Katia Pagnutti, Valeria Grillo, Antonino Pittioni, Silvana Olivotto (i dirigenti la vogliono “pesare” visto che fa l’assessora a Udine senza un voto), Barbara Jannis, Andrea Premoselli, Luca Marzucchi, alcuni amministratori del cividalese e, in forse, il consigliere comunale di Pasian di Prato, Marzio Giau. Non c’è Fabio Marchetti, non ancora iscritto al partito, in attesa di posizionarsi con la compagni di giro di Saro. Con l’aria che tira e i sondaggi favorevoli il partito potrebbe spedire a Trieste dai 4 ai 6 consiglieri.

Altrettanto favorevole la situazione a Pordenone (ottimi risultati alle ultime amministrative) dove il favorito è Alessandro Basso, eletto con oltre 1.800 preferenze nel 2018. Non mancherà l’assessora Cristiana Amirante record di voti personali alle comunali dello scorso anno; vengono dati in lista anche Francesco Ribetti, Alberto Parigi e Dusolina Marcolin. Spunta il malcontento del coordinatore provinciale Emanuele Loperfido che, avendo fatto la scelta di seguire le orme del sindaco Ciriani (è vice sindaco), dovrà rinunciare a Trieste per tentare la corsa a sindaco nel 2026.

Più semplice la formazione nel collegio Alto Friuli dove il decano degli amministratori, Franco Baritussio guiderà la lista dei tre candidati. In lista, oltre alla quota di genere obbligatoria, potrebbe trovare un incastro il coordinatore di Tolmezzo Lorenzo Marchese.

A Trieste scontata la capolistura del capogruppo in consiglio regionale Claudio Giacomelli; a lui toccherà fare da battistrada alla nutritissima pattuglia tricolore: l’uscente Antonio Lippolis (già Lega), l’assessore Fabio Scoccimarro, Corrado Tremul, le assessore (formidabili portatrici di voti), Elisa Lodi e Nicole Matteoni, Caterina de Gavardo, Marcello Medau e coloro che alle comunali dello scorso anno si sono impegnati per portare il partito di Giorgia Meloni oltre il 15% in città.

Rimane Gorizia dove Fratelli d’Italia alle ultime comunali ha superato il 10%. Spetterà alla coordinatrice provinciale, Francesca Tubetti comporre le liste per il 2023. Si fa il nome della neo vice sindaco Chiara Gatta, assieme a lei il primatista di preferenze della lista, Francesco del Sordi, a seguire Grazia Bernot, Antonio Garritani e Celestino Turco. I primi nomi sono questi, tuttavia i rimbalzi romani fanno pensare che ci siano delle golose opportunità, visto il trend in salita del partito, per i meloniani.