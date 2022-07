AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! Le simulazioni YouTrend infiammano il Centrodestra: maggioranza assoluta, soprattutto al Nord. Rizzetto, in corsa per il tris: Al voto, subito!

Le 3 simulazioni YouTrend pubblicate ieri, confermano la tenuta del centrodestra a livello nazionale ma soprattutto nel Nord Italia. Tolto il Sud Tirolo e una leggera sfumatura verso il Monte Bianco, è confermato che la parte più produttiva del Paese resta saldamente nelle mani di Salvini-Berlusconi-Meloni più le schegge centriste. Berlusconi temporeggia, è un draghiano di comodo; più convinti sul tecnocrate i governatori Fedriga e Zaia, terrorizzati di perdere i fondi Pnnr. Mentre Salvini fa il furbacchione e teme che le eventuali elezioni anticipate potrebbero determinare il sorpasso in favore di Fratelli d’Italia. Ma ormai Draghi non ha nessuna voglia di farsi rosolare per una seconda volta dagli scappati-di-casa-remix e quindi Giorgia Meloni ha capito che “gli uccelli bisogna prenderli quando passano”. In questo senso il deputato Walter Rizzetto, non ha il minimo dubbio: “Si vada ad elezioni, subito, anche se, dal mio punto di vista, le probabilità di un Draghi-bis sono attorno al 60%”. In ogni caso, le simulazioni con la riduzione dei parlamentari 400 Camera e 200 Senato, gli esiti sarebbero questi.

In Friuli, dove i parlamentari sono ridotti a 12, dai 20 precedenti, man bassa del centro destra che su 8 deputati e 4 senatori, al campo largo resterà ben poco, forse qualche deputato. Su scala nazionale queste sono le proiezioni se si andasse al voto col Rosatellum.

YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co. hanno condotto una simulazione elettorale con tre scenari.

Nello scenario A il PD si presenta insieme al Movimento 5 Stelle e alla lista unitaria di Sinistra

Italiana e Verdi, senza alleanza con i partiti di centro (Azione/+Europa e Italia Viva): in questo caso il centrodestra vincerebbe 221 seggi su 400 alla Camera e 108 su 200 al Senato, ottenendo quindi la maggioranza assoluta per governare in entrambi i rami per Parlamento.

Ma cosa cambierebbe se i 5 Stelle non dovessero allearsi col centrosinistra composto da PD,

Sinistra/Verdi, Azione/+Europa e Italia Viva? In tal caso (scenario B) il centrodestra arriverebbe ad avere una maggioranza ancora più ampia, sfiorando il 60% dei seggi: 240 alla Camera e 122 al Senato. La spaccatura dell’asse giallo-rosso porterebbe infatti il centrodestra a vincere gran parte dei collegi uninominali, dal momento che la coalizione FdI-Lega-FI se ne aggiudicherebbe 116 su 147 alla Camera e 59 su 74 al Senato.

Solo un’alleanza molto larga con PD, M5S, Sinistra/Verdi, Azione/+Europa e Italia Viva potrebbe

mettere in difficoltà la nascita di un governo di centrodestra: nello scenario C il centrodestra

avrebbe infatti 202 deputati e 99 senatori.

In queste simulazioni sono comunque esclusi gli 8 deputati e i 4 senatori eletti all’estero, per cui considerando questi ultimi il centrodestra potrebbe anche raggiungere la soglia della maggioranza assoluta al Senato: sarebbe tuttavia una maggioranza molto debole, anche se con più seggi del campo giallorosso (che ne avrebbe 187 a Montecitorio e 94 a Palazzo Madama).