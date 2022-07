VentosaTorviscosa Exxx…Polzive!!! Fedriga chiude l’acqua ai residenti e la regala all’industria. Il caso Bracco: richiesta di prelievo da falda di 230mila litri d’acqua l’ora. Friulani a secco.

Come fanno, nella zona industriale di Torviscosa (Ud), a sprecare tutta quell’acqua prelevata dai pozzi artesiani? Un esempio: 80m3 all’ora evaporano; 266 m3 all’ora finiscono in fognatura.

Il consigliere regionale dei 5 Stelle Cristian Sergo si chiede: come potrà la regione autorizzare, in un periodo di siccità mai visto prima in Friuli, un incremento dei consumi idrici per i nuovi impianti produttivi della Bracco pari a 230m3 l’ora di acqua da falda? La domanda è legittima se si pensa che nella Bassa friulana sta infuriando la polemica per via del recente decreto della regione che impone la strozzatura dei pozzi artesiani per uso domestico e il limite di 200 litri a persona. Una presa in giro alla luce del progetto della Bracco. In Friuli, già terra di primule e caserme, il saccheggio continua con l’industria cui, ai loro capitani, tutto è permesso anche presentare un progetto di estensione dell’impianto Spin-Bracco Spa di Torviscosa per consentire di ampliare la capacità produttiva. Nello studio preliminare presentato agli uffici regionali il 7 giugno corso, l’incremento dei consumi idrici prevede un fabbisogno di 230m3 l’ora (230mila litri!!) a fronte dei 117 attuali. Più del doppio. Inoltre, nel progetto è prevista la realizzazione di nuove torri di raffreddamento che prevedono una struttura caratterizzata da profili in acciaio zincato con una portata totale dell’acqua 4.600 m3/h.!!!

Ad oggi, per rendere l’idea di come i residenti siano penalizzati rispetto all’industria, il contratto in essere tra Caffaro Industrie S.p.A. e Spin prevede l’utilizzo esclusivo del pozzo 5 che garantisce l’approvvigionamento idrico fino ad massimo di 200 m3/h e l’utilizzo di acque di secondo ciclo prelevate dalla vasca di accumulo (che in questo periodo di siccità sarà priva di acqua Ndr) della linea nord, necessaria alla regolazione delle portate poiché i pozzi sono artesiani, fino a 400 m3/h. Una quantità d’acqua impressionante che viene prelevata senza alcuna strozzatura dai pozzi artesiani. Si mandano gli sceriffi a controllare il consumo nelle case e nelle campagne ma nessun sergente Hartman (Full Metal Jacket) bussa alla porta degli industriali che rifiutano l’allacciamento di una linea di acquedotto duale. Quindi dalle caserme militari siamo passati all’invasione di squali spregiudicati pronti a distruggere il territorio e il bene più prezioso per l’equlibrio naturale: l’acqua.

Dopo Kronospan a San Vito, Execo a Pocenia ecco la Spin-Bracco a Torviscosa. I pozzi artesiani, patrimonio tutelato dal regio decreto del 1933 come diritto al bene pubblico dell’acqua, oggi vengono sequestrati e concessi gratuitamente al pescecane.