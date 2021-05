VitaliaziFormigoni Exxx…Polzive!!! Il presidente di Autovie Venete randella Vauro in diretta Tv da Giletti: Il vitalizio non può essere tolto. Esclusivo.

Puntata da ferodi arroventati quella andata in onda ieri sera su La 7. Scintille da fonderia fra il presidente di Autovie Venete Paniz e fumettista Vauro. Tema del contendere i vitalizi partendo dal caso Formigoni a cui gli è stato restituito il vitalizio malgrado una condanna per corruzione. Vauro perde le staffe urla e sbraita contro Paniz, evoca Ruby ma il presidente Autovie Venete 〈non si è interessato molto dei disagi del week end sulle autostrade del Friuli〉 replica colpo su colpo: “Il vitalizio non è un privilegio ma una pensione. Sui vitalizi agli ex parlamentari – afferma Maurizio Paniz – ci sono due interventi decisivi negli ultimi tempi: La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza ha stabilito che il trattamento pensionistico non può essere tolto se non per reati di mafia o per latitanza, questo non è il caso né per Formigoni né per Del Turco. L’altro intervento – osserva l’ex parlamentare – è quello della Cassazione che ha stabilito che il vitalizio non è un privilegio, ma il trattamento pensionistico dell’ex parlamentare. Per questo il vitalizio non può essere tolto dalla sera alla mattina, perché sarebbe un illecito. Agli occhi del cittadino questo appare un’ingiustizia perché gran parte della gente ritiene il vitalizio un privilegio e non un trattamento pensionistico – ha spiegato Paniz-. E’ possibile togliere a persone che hanno più di 80 anni l’unica pensione che hanno? Ad un ergastolano, se ha maturato la pensione, gli viene data e a un ex parlamentare non bisogna darla? Se passa il principio che si può togliere la pensione all’ex parlamentare passa il principio che si può toccare la pensione di tutti i cittadini italiani. Il diritto acquisito non è mai stato toccato e quando è stato toccato, come con la legge Fornero, lo Stato è stato costretto a pagare. Intervenire di fronte ad un ex parlamentare che ha 90 anni ed ha un’unica fonte di trattamento pensionistico significa compiere un atto profondamente immorale”, ha concluso Paniz.

Sul caso Ruby bis che Vauro aveva sollevato in studio, il presidente di Autovie Venete ha ricordato: “La Corte d’Appello di Milano ha assolto l’ex premier dalle accuse di concussione e prostituzione minorile”.