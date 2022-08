VirusDiPalma Exxx…Polzive!!! Cavalli a tutta birra per la Rievocazione storica di Palmanova. Il sindaco chiede di sospendere la disinfestazione dopo un caso di positività su un equino.

La città stellata è quella che mantiene il primato del più alto numero di piccioni (agenti formidabili) della provincia; del più alto numero di circoli ippici e della presenza di zanzare a causa dell’acquitrino dei bastioni. Giovedì scorso è stato registrato su un cavallo un caso di West Nile. Venerdì inizia la Rievocazione Storica e per tre giorni cavalli e piccioni, accompagnati da fastidiose zanzare, invaderanno borghi e contrade di Palmanova. Malgrado il pericolo oggettivo di trasmissioni velenose, il vice sindaco facente funzioni di sindaco ha chiesto alla regione di sospendere il trattamento anti West Nile in programma domani.

A Palmanova non bisogna disturbare il grande manovratore. Soprattutto se il calendario segnala l’imminente data della ribalta elettorale della Rievocazione Storica e la coincidenza con le elezioni regionali. Per trovare il comunicato relativo al West Nile sul sito del Comune di Palmanova bisogna scorrere fino in fondo alla pagina. E’ ben nascosto, come se fosse da marginalizzare. In genere, quando si tratta di argomenti delicati come la salute pubblica, gli avvisi nei siti delle pubbliche amministrazioni appaiono in testa alle notizie. Chi teme cosa?

Il 26 agosto scorso, l’azienda sanitaria del Friuli aveva comunicato al comune la data di domani 30 agosto per eseguire il trattamento disinfestante nel raggio di 4 chilometri dal punto in cui è stato scoperto il caso (un cavallo in via Borgo Piave). L’azienda sanitaria ritiene necessario, ai sensi del piano nazionale arbovirosi (malattie virali trasmesse da zanzare), di provvedere ad un controllo degli infestanti vettori di tale virus. Chi ha suggerito a Tellini di chiedere invece la sospensione del trattamento? Chi assicura che da venerdì a domenica la città, se non preventivamente disinfestata, sia salutare? Quanti cavalli parteciperanno ai Tornei? Quanti piccioni scorrazzeranno di primo mattino in piazza grande? Chi allontanerà il pericolo di contagio indiretto che è mediato da animali (cavalli, asini, cani, gatti) o insetti? La giustificazione della presenza di apiari nel territorio del Comune è piuttosto deboluccia. Palma infetta, Stella malata.