VendemmiaElettorale Exxx…Polzive!!! La golosa quota proporzionale che fa sperare i candidati alla Camera. Dai sondaggi Fratelli d’Italia si dividerà 86 posti.

E’ il cruccio dei candidati: il diabolico riparto proporzionale, l’effetto “flipper” che, grazie ai resti dei concorrenti, i partiti che superano la soglia del 3% potranno ottenere ulteriori posti. Da un ultimo sondaggio diffuso sottotraccia alcuni giorni fa, emerge che a dividersi i 261 posti della quota proporzionale, saranno i partiti che hanno buone possibilità di superare la fatidica soglia del 3%. Dal resoconto figurano 3 nel centrodestra, il PD, Calenda-Renzi e 5Stelle. Saranno quindi in 6 a ripartirsi i posti. Se, sulla base degli ultimi sondaggi Noto che forniscono questi elementi: Fratelli d’Italia su vette stellari fra il 24 e il 28%, la Lega così così al 13% e Forza Italia fra il 6% e l’8%, per il centrodestra il riparto dovrebbe essere: 86 seggi ai Benito-Remix; 41 alla Lega; 23 a Forza Italia. Gli altri andrebbero al PD, con 67; ai 5 Stelle 41 e al gruppo Calenda/Renzi 23. Non siamo molto distanti dalla realtà, per questo motivo possono ragionevolmente sperare: Cristiano Shaurli del PD; Emanuele Loperfido di Fratelli d’Italia; Luca Sut per il Movimento 5 Stelle; Isabella De Monte per Calenda. Tenendo ben presente che il riparto è su base nazionale, l’effetto flipper potrebbe far rimbalzare la pallina proprio a est del nordest. In tal caso i 4 aspiranti potrebbero ottenere il passaporto per Roma.