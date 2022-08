PromoCarinzia Exxx…Polzive!!! Fedriga e Bini onorano a suon di migliaia di euri Cecco Beppe: L’ufficio del Turismo di San Daniele invita i turisti al lago Zollner.

Allo stand di promozione del turismo friulano sistemato ad “Aria di Friuli Venezia Giulia” di San Daniele, faceva bella mostra di sé una gigantografia di un lago caro all’irredentista Imperatore amato dai furlani, Cecco Bepe. E’ il lago di Zollner in Carinzia. Da pochi giorni Promoturismo Fvg ha sottoscritto una convenzione con il comune di San Daniele per l’apertura di un ufficio del Turismo nel capoluogo collinare. La motivazione con cui Promoturismo Fvg ha stanziato la spesa di 24 mila euri/anno per tre anni al comune di San Daniele per il “funzionamento dell’ufficio IAT Informazione ed Accoglienza Turistica)” è giustificata dal fatto che la Pro San Daniele, è la compagine più attrezzata per rilanciare la regione. Al netto delle passioni per l’irredentista Cecco Beppe, l’impegno di spesa è così articolato: per l’anno 2022 lo stanziamento complessivo è di € 24.000,00; che si ritiene di prevedere che la stessa cifra sarà stanziata per gli anni 2023 e in proporzione fino al 30 giugno 2024. Bini e Fedriga ritengono congruo il finanziamento in considerazione delle significative attività, dei servizi e dell’importante impegno economico che la Pro Loco Pro San Daniele APS ha sostenuto e sostiene per la gestione dell’Ufficio IAT . Non era prevista la promozione dei laghi carinziani.

Uno scivolone tafazziano su cui, per la seconda volta, la giunta Fedriga incappa. Lo rileva, Massimo Moretuzzo, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia del “saggio” Sergio Cecotti, che osserva: “Pensavamo che l’apice fosse stato raggiunto dall’italianissimo assessore Scoccimarro con l’Atlante per le scuole “AMO il Friuli Venezia Giulia”, pieno di strafalcioni e pagato profumatamente dalla Regione. Invece evidentemente non c’è limite al peggio e l’Assessore Bini ci stupisce con le gigantografie di “Io sono FVG” presenti anche all’inaugurazione di “Aria di FVG” a San Daniele del Friuli, già Aria di Festa. Visto che in Friuli non abbiamo paesaggi interessanti, nei manifesti è stata inserita l’immagine del lago carinziano di Zollner”.

La replica della politica regionale è gajardamente tafazziana: “La scelta di realizzare una gigantografia del Lago Zollner è rivolta prevalentemente al pubblico austriaco”. Si attendono i numeri della tassa di soggiorno e magari scorporare una parte per le casse regionali. Ovviamente gli austriaci sono ben felici del regalo; del resto, in Friuli, sono stati in molti quelli che il 18 agosto scorso hanno celebrato l’anniversario di nascita dell’Imperatore. Somari friulani.