Per tirare le somme del convegno “Laboratorio Sanità 20/30” che si è concluso ieri a Villa Manin di Passariano (Ud), una parte dei componenti del circo fotonico sull’intelligenza artificiale applicata alla sanità, si è data appuntamento al calar della sera per un segretissimo vertice in viale Duodo a Codroipo ospiti dell’area manager di “Euro&Promos“. Fuggire dal reale per imboccare la scia della realtà virtuale. A meno che non si tratti di trasferimenti di ambulatori e servizi. In quel caso bisogna “toccare con mano“. Tant’è che dal gennaio di quest’anno, la Direzione del Distretto di Codroipo comunicava ai cittadini il trasferimento degli ambulatori specialistici dalla vecchia sede di viale Duodo in un Condominio Commerciale di Viale Veneto. E non a caso fra gli ospiti dell’esclusivissima soirée codroipese c’era anche Musso imprenditore molto conosciuto nel Medio Friuli. Oltre all’assessore Riccardi, alla futura responsabile del nuovo distretto e alcuni medici della zona. Anfitrione della combriccola rapita dal silicone, l’area manager di “Euro&Promos” che festeggiava la proroga tecnica per i servizi di sorveglianza dei musei del comune di Trieste. In ogni caso il circo fotonico festeggiava e si autocelebrava per la riuscita del convegno durato due giorni a Villa Manin dove il bar, nella giornata di conclusione ei lavori è rimasto semichiuso con i visitatori della Villa rimasti fuori. Mentre il lunch destinato ai prestigiosi partecipanti è stato fornito da un’azienda di catering della zona che aveva allestito un tendone sul prato della dimora. E’ stato il festival delle illusioni visti che i fotonici devono subito fare i conti con la proclamazione di uno sciopero del personale sanitario dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste e a Tarcento è segnalata una riduzione dei posti letto in una residenza per anziani che ha messo a disagio decine di famiglie della zona. Senza contare le liste d’attesa, le dimissioni del primario di cardiologia a Tolmezzo; l’impressionante lunghezza del tempo medio di attesa per interventi chirurgici con tumori maligni nei presidi di Cattinara e Maggiore di Trieste. Disarmanti le parole di Riccardi ascoltate al convegno: “…la limitata disponibilità del sistema professionale che ci rende evidenti tutti gli errori di una sbagliata programmazione e l’assenza di un necessario investimento sul capitale umano”. Inutile. A Trieste si sciopera per la negligenza dimostrata dai vertici della sanità Fvg proprio sul versante del capitale umano. Non ultimo il disastroso studio della perequazione. Non ci sono garanzie sulla copertura delle risorse mancanti. Intelligenza Artificiale o meno, il 2 luglio verrà proclamato lo sciopero.