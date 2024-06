VajoVajont Exxx…Polzive!!! Nel comune della Pedemontana gli amici del sindaco arraffano anche la legna. Il sindaco fa tagliare piante secolari da suoi amici boscaioli in affidamento diretto e senza gara. Segnalati gli illeciti all’Autorità Giudiziaria. Aperta indagine.

Ancorché si discuta sulla bontà o meno dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio, nel comune di Vajont le segnalazioni e l’impegno del Pubblico Ministero sonoo rivolte proprio a confermare questo tipo di reato che sta investendo l’amministrazione guidata dal sindacoi Virgilio Barzan. A quanto apparso ieri su queste pagine, va aggiunto un caso clamoroso di piante tagliate su area comunale da parte di amici del sindaco. Il consigliere di opposizione della lista “Progetto Comune” avvocato Fabiano Filippin osserva: «Preferisco lasciar lavorare in serenità il pubblico ministero (Carmelo Barbaro), anche per il ruolo professionale che rivesto, e non commentare l’indagine e le perquisizioni in municipio e all’abitazione del sindaco. Il caso Vajont – afferma il consigliere – dimostra come sia un errore abrogare il reato di abuso di ufficio da parte del Governo. Posso però rilevare come per anni abbiamo segnalato a ogni livello criticità e anomalie nella gestione della cosa pubblica a Vajont. Non abbiamo chiesto l’intervento della sola Procura della Repubblica di Pordenone ma anche della Corte dei Conti, Prefettura di Pordenone, Regione e Ministeri. Qualche esempio? C’è stata gente che è stata autorizzata a tagliare delle piante sanissime all’interno dei parchi pubblici e si è portato a casa la legna da ardere, senza un bando e senza un cantiere di sicurezza. Il limite di legge che rende obbligatorio una vera e propria gara di appalto viene bypassato da affidamenti diretti alle stesse società: una volta concesso il servizio, il budget viene di volta in volta aumentato. A Vajont non viene pubblicato il report mensile degli abusi edilizi, non è stato rispettato nemmeno l’obbligo militare della lista annuale di leva. Gli uffici sono stati svuotati e i servizi sono allo sbando, con cittadini che trovano sportelli chiusi o il sindaco in municipio a sbrigare – male – gli incartamenti».

E costoro, indisturbati, si portano a casa il materiale come niente fosse. Ma i cittadini incalzano. Pertanto, si legge sulla pagina del comitato: “Stavolta tre (alberi) in un colpo solo. Sanissini e senza minacce di danni a cose o persone. In un terreno che fino a prova contraria resta pubblico. Un assessore che risponda, c’è?”. Si interrogano i cittadini. Intanto la bufera sale e la posizione del sindaco Virgilio Barzan è sempre più critica.