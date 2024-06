UdinePericolo Exxx…Polzive!!! Una città stesa dai colpi della violenza. Nuova aggressione e un accoltellamento con feriti in borgo stazione. Intervengono i militari e polizia locale. Città sotto attacco. Rizzetto sollecita il Governo: in arrivo nel capoluogo friulano 65 poliziotti e 144 militari.

Stasera, sabato 29 giugno, nuovo episodio criminale in zona stazione verso le ore 19. Due gruppi di stranieri sono venuti alle mani e sono spuntare le lame dei coltelli. Ci sono dei feriti. Intervento dei sanitari del 118. Militari e Polizia Locale sul posto. Udine the end. Sul fronte emergenza da segnalare l’attivismo del coordonatore regionale Fvg di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto. Entro la fine del mese e i primi giorni del prossimo arriveranno 63 poliziotti in più a Trieste, 65 a Udine e 30 a Pordenone. Inoltre aumenterà il numero dei militari che sono presenti sul territorio, 187 sono in arrivo a Trieste e 144 a Udine. Saranno impiegati a presidio dei luoghi sensibili, ma saranno anche utilizzati nelle aree a maggior rischio delle due città in modo da implementare i controlli e l’occupazione del territorio. È questa la risposta che il Governo e nello specifico il ministro Matteo Piantedosi e i due sottosegretari all’Interno, Wanda Ferro (Fdi) e Nicola Molteni (Lega), hanno voluto dare alle sollecitazioni che sono arrivate da Walter Rizzetto. In Friuli Venezia Giulia ci sarà, dunque, un incremento di personale e in particolare a Udine, dove negli ultimi si sono vissuti momenti critici sotto il profilo della sicurezza.