MorettiPerfetti Exxx…Polzive!!! Il consigliere Dem interroga Fedriga sulla destinazione dei fondi della Comunità Linguistica Friulana per un periodico della neo assessora. Cambiali in scadenza? Le promesse elettorali del presidente-sindaco di Capriva (Go) Daniele Sergon.

Una promessa elettorale la cui strada del beneficio conduce a Rossella Dosso, collaboratrice del periodico “La Voce Libera di Gorizia” e neo assessora della giunta del comune di Capriva del Friuli (Go).

Il capogruppo del PD in consiglio regionale Diego Moretti ha presentato un’interrogazione al presidente Fedriga per far luce su uno strano intreccio di accordi pre-post elettorali sfociati con l’acquisto, da parte della Comunità Linguistica Friulana, di spazi informativi sul periodico “La Voce Libera di Gorizia” del direttore Antonio Devetag. Per capire bene l’articolazione delle compensazioni va ricordato che il 6 giugno di un anno fa Daniele Sergon è stato eletto presidente della Comunità linguistica Friulana. Un organismo che, per valorizzare l’identità friulana, riceve un contributo di 100mila euri dalla regione. Il presidente Sergon è stato riconfermato sindaco del comune di Capriva del Friuli alle ultime elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi. Pertanto, Sergon si trova nella felicissima posizione di sindaco di un comune che aderisce alla gloriosa Comunità Linguistica di cui è anche presidente. I dubbi di Moretti sono legittimi: Da dove nasce questa “simpatia” da parte del neo sindaco verso “La Voce Libera di Gorizia?“.C’è una delibera del comune, firmata dal dirigente Gianluigi Savino che lo spiega. Su proposta del sindaco-presidente, viene determinato l’impegno di spesa di 854 euri in favore del periodico diretto da Devetag. Collaboratrice di punta del giornale è Rossella Dosso candidata nella lista “Proposta per Capriva“, che ha fatto il “salto della quaglia” dopo essere rimasta per 5 anni all’opposizione. Evidentemente nella campagna acquisti di Sergon era stato preventivato questo accordo reso possibile dal doppio incarico di Sergon. Il Sindaco e presidente della Comunità Linguistica friulana distribuisce cariche e assegna contributi. Moretti interroga il presidente. Isontino infetto, fiume malato.