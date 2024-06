DeToniAssunzioni Exxx…Polzive!!! La città brucia ma il comune di Udine rende noto che è indetta una selezione pubblica per incarico di “specialista in europrogettazione” da 50mila euri/anno. Illusi i poveri partecipanti. Aperta una corsia preferenziale per E.V.

Il comune di Udine (ufficio Risorse Umane), pur essendo la città in stato d’assedio in cui la delinquenza dilaga ormai inarrestabile in ogni angolo, rende noto di aver indetto una “selezione pubblica, per curriculum e colloquio, finalizzata al conferimento mediante contratto a tempo determinato di alta specializzazione come funzionario specialista in progettazione europea“. Un bando seducente le cui domande dovevano essere presentate entro il 20 giugno 2024. Decorrenza dell’incarico 1°agosto 2024 che avrà durata di un anno prorogabile fino alla fine del mandato del Sindaco. I primi sospetti che si tratti di un concorso “particolare” emergono dai termini in cui è articolato: La selezione elaborata senza un vero concorso, valutazioni discrezionali, inquadramento (PO e indennità speciale ad personam) spropositato. I progetti europei di cui si occupa l’uffico sono progetti di cooperazione tra enti pubblici, collaborazioni transnazionali-interregionali su programmi come Interreg. A quanto risulta, la candidata che si vuole “sistemare”, tal EV, avrebbe esperienza solo nel settore del legno. Ecco perché attorno alla selezione si sente puzza di bruciato lontano un miglio. Ovviamente, sarà la Commissione Giudicatrice a decidere chi potrà accedere al colloquio dove verrà effettuata una valutazione complessiva della candidatura riferita alle capacità professionali per “L’alta specializzazione”. Le Responsabili dell’ istruttoria sono Francesca Contin, Tina Tarondo e Francesca Danzo. Rup Francesca Finco. L’avviso riporta che servono “capacità comunicative e relazionali del candidato in relazione all’incarico da assumere”. Una figata spaziale anche per la retribuzione che si aggira sui 50mila euri/anno. La città è sotto assedio ma il palazzo è coperto e s’impegna nelle “alte specializzazioni” per le alte sistemazioni: EV. Friuli infetto, regione malata.