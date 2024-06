MarcioBasket Exxx…Polzive!!! La polenta dei friulani si fa sempre riconoscere: Giornalista udinese cogliona i siciliani del “TrapaniShark”: “Non so se fra tre anni ci sarà ancora una squadra di Trapani in serie A”. Il presidente della squadra siciliana: “Di queste affermazioni dovrà rispondere in Tribunale”.

Ci facciamo sempre riconoscere. Durante la trasmissione “Bianconeri a Canestro” andata in onda ieri sera su Telefriuli il giornalista sportivo Antonio Simeoli si è lasciato andare a dichiarazioni molto ruvide nei confronti di «Trapani Shark» e dell’intero pianeta della pallacanestro siciliana. Scivoloni che hanno toccato le corde della spaccatura fra nord e sud che non sono piaciuti alla dirigenza siciliana che ha subito replicato: “Il giornalista Antonio Simeoli, ad una TV friulana (Telefriuli ndr) con in studio anche il presidente di Udine, ha espresso delle considerazioni sull’intera Sicilia (oltre che del Presidente Antonini e di Trapani) a dir poco vergognose. Ma non c’è più da sorprendersi di nulla. Oltretutto il giornalista è convinto che tra 3 anni non ci sarà neanche più basket a Trapani. Noi speriamo invece non che ci sia più lui tra noi a commentare e rendersi ridicolo come ha fatto in questo video scandaloso, di cui evidentemente dovrà rispondere nelle opportune sedi”.

Il sito “SportCityTv” riporta i dettagli: «Andiamo a leggere quel che ha detto Antonio Simeoli durante la trasmissione “Bianconeri a canestro” su TeleFriuli. Un attacco rivolto a Trapani Shark che è poi trasceso al di fuori del campo da basket: “Senza Alibegovic si diceva che fosse una corazzata inaffondabile e che avrebbe vinto lo stesso, ma secondo me senza Alibegovic non avrebbe mai vinto. Non so cosa accadrà tra 3-4 anni a Trapani, purtroppo il basket è così. Di imprenditori così nel basket se ne sono visti. A Udine c’è un consorzio attorno al presidente, a Trapani c’è una specie di Re Mida. Ha detto di voler costruire uno stadio da 25mila posti per il calcio e andare in Serie A. Stiamo parlando della Sicilia, eh. Non so se tra 3 anni ci sarà ancora una squadra di Trapani in Serie A, credo che non ci sarà proprio il basket. Mi assumo le responsabilità di quel che dico, ma è la storia che parla». Queste parole hanno fatto infuriare l’intera isola. E i commenti in rete non si sono fatti attendere. Giulia Sparano: “Scrivo da Scafati e tifiamo Sud oltre la nostra squadra. E’ veramente vergognoso sentire queste affermazioni razziste e offensive (quelle di Simeoli Ndr). Purtroppo al Nord in genere danno fastidio risultati, programmazione e successi dei club meridionali. Ha ragione Antonini se lo querela. Forza Scafati. Forza Trapani. Lucia Genna: “Piange il cuore nell’ascoltare tali volgarità…”. Marcio basket. Friulani che si fanno riconoscere in Magna Grecia.