MandiFradiShimpei Exxx…Polzive!!! Il medico legale ha effettuato l’esame autoptico sul corpo del Martire Nostro Tominaga: ammazzato con un pugno. Emorragia interna e arresto cardiaco.

Il medico legale ha effettuato ieri l’esame autoptico sul corpo di Shimpei Tominaga, lo sfortunato imprenditore giapponese di 56 anni che è rimasto vittima di un’aggressione subita nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Pelliccerie le cui conseguenze sono state fatali. Tominaga è morto per le gravi lesioni a livello cranico ed encefalico in seguito al colpo ricevuto in pieno volto da un violento pugno sferrato dal 20enne trevigiano S. B. al termine di un diverbio avvenuto nel centro storico di Udine. Tominaga sarebbe caduto a terra sbattendo la testa su un marciapiede. Il forte colpo gli ha provocato un’emorragia interna e il cuore andato in arresto. E’ l’esito dell’esame autoptico compiuto dal dottor Carlo Moreschi ieri. Si complica dunque la situazione del ragazzo il cui pugno sarebbe in relazione di causa-effetto con la morte di Tominanga. Tenachi Tominaga, il padre di Shimpei, è l’uomo che ha importato in Italia e in Europa alcuni cartoni animati che sarebbero diventati icone di quelle generazioni, su tutti Goldrake e Mazinga.

Kenachi Tominaga, produttore nel suo Paese, nei primi anni Settanta si stabilì a Roma dove convinse l’imprenditore italiano Corradi a importare in Italia i cartoons che riscuotevano grande successo nel suo Paese.

Intanto, alla moglie di Shimpei e al figlio, di 13 anni, arrivati in Italia dopo la tragedia, stanno giungendo migliaia di attestazioni di dolore e stima dal Friuli e dal resto d’Italia.