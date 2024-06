VajontSconvolt Exxx…Polzive!!! La Guardia di Finanza si presenta in comune. Segnalazioni e denunce clamorose contro l’amministrazione: Abuso d’ufficio; peculato; omissione di atti d’ufficio; falso in atto pubblico. Aperta un’indagine della Procura di Pordenone. Indaga la Corte dei Conti. Tremano le Dolomiti.

L’elenco delle segnalazioni è lunghissimo. Ne è a conoscenza anche l’assessore agli enti locali del Friuli VG Roberti. Episodi accertati dalla minoranza del comune di Vajont, alle pendici delle Dolomiti. Un terreno appuntito, spigoloso contro cui è franata l’amministrazione comunale. Viene data per certa la nota che la Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un’indagine nei confronti dell’amministrazione comunale. Le ragioni di tale interesse vanno ricercate in una serie di denunce inoltrate all’Autorità Giudiziaria dalla minoranza per: Abuso d’ufficio, peculato, omissione di atti d’ufficio e falso in atto pubblico. Degli illeciti è stata informata anche la Prefettura. Alcuni giorni fa gli agenti della Guardia di Finanza hanno compiuto una visita ispettiva negli uffici comunali. Stante alla natura degli illeciti che riguardano anche il filone di natura finanziaria, risulta interessata la Corte dei Conti che ha aperto un fascicolo. Tremano le Dolomiti. Regione malata.