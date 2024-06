UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Il consigliere Pittioni incalza De Toni: Il tempo è scaduto, servono misure d’emergenza. Minori stranieri senza controllo alla Casa dell’Immacolata. In via Chisimaio festini e fusette fino a tardi. Il presidente Boem ignora e festeggia l’inaugurazione di un locale a Codroipo. La regione ha impegnato 5 milioni di euri per nuovi appartamenti destinati ai pischelli.

Lo studio, presentato lo scorso anno, prevedeva la realizzazione ex novo di alcune Domus per l’accoglienza dei minori, anche under 18 stranieri non accompagnati, da realizzare negli spazi verdi esterni alla struttura udinese di via Chisimaio. Il progetto ha richiesto uno sforzo economico di circa 5 milioni di euro. Le modifiche hanno permesso agli ospiti di trasformare la sede in un’attraente casa albergo-divertimento dove si entra e si esce quando si vuole. Non c’è nessun controllo e i maschietti possono organizzare festini con musica e balli fino a tardi. Alcune settimane fa sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere un principio d’incendio scoppiato all’interno del “Don De Roja Social Club”. Tutte le sere c’è un viavai di ragazzini e ragazzine impressionante. Quando vanno in “missione” i loro obiettivi sono i bar, i negozi di abbigliamento e alimentari. Galoppano indisturbati consapevoli che la città è fuori controllo; arraffano tutto, aggrediscono e minacciano. Del resto anche il presidente della Fondazione Casa dell’Immacolata di Udine, Vittorino Boem, non dimostra grande interesse per il fenomeno delinquenziale. Mercoledì sera, in piena emergenza sicurezza, scherzava allegramente circondato dalla sua compagnia di giro “sinistra frufru” all’inaugurazione del locale “Valentin” in via Udine a Codroipo (vedi foto). Al “sacerdotino” di periferia poco importa dei casini che i suoi ospiti provocano ai residenti di via Chisimaio e alla città. Ecco perché all’interno della Casa dell’Immacolata entrano ed escono minori di ogni nazionalità e senza controllo. E’ ben vero che una sera, per ammazzare la noia, i maschietti avevano organizzato una partitella di calcio alle 3 di notte, con tanto di illuminazione sul campetto. Il presidente sacerdotino Vittorino Boem ha altro cui pensare. E’ sereno. Anche se la città è sotto attacco, cambia niente. La Fondazione continua a ricevere fondi pubblici per il mantenimento degli ospiti nelle lussuose Domus pagate da pantalone. Intanto il livello di pericolosità della città rimane alto. Le ordinanze non tranquillizzino i cittadini e nemmeno l’opposizione. L’escalation è preoccupante. Una parte significativa di responsabilità ricade sulle strutture che ospitano i minori stranieri non accompagnati. Per il consigliere comunale Nello Pittioni non c’è ordinanza che tenga di fronte alla gravità degli episodi, continui, che si consumano a Udine.

La soluzione per risolvere i problemi nelle Città è solo questa! Riferisce il consigliere di Fratelli d’Italia:

«Reperire fondi dall’Europa, dallo Stato e dalla Regione per la sicurezza.

Utilizzare questi fondi per potenziare le forze di polizia ed esercito dando a questi potere di azione incondizionata.