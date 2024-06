ElezioniRipetizioni Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato la Lega tira la prima zappata: La nuova sindaca aumenta le tasse sui rifiuti. I consiglieri di opposizione escono dall’aula in segno di protesta. I nomi dei nuovi assessori: Caterina Gravina vice sindaco. E’ un Pozzo-ter.

Al primo consiglio comunale di Pasian di Prato, convocato ieri sera, si sono già viste le prime scintille. La neo sindaca Juli Peressini ha portato sbrigativamente in aula l’adozione del piano finanziario e l’approvazione della tariffa del servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Un provvedimento inserito al primo consiglio con una brutalità clamorosa, approvato solo coi 10 voti + 1 della maggioranza. La sindaca non ha riunito la capigruppo, non ha convocato la commissione e i consiglieri di opposizione sono usciti dall’aula. Nessun dialogo con le minoranze ma solo scontri. Quindi il primo atto della maggioranza Lega è stato quello di aumentare le tasse e bastonare i pasianesi. Non poteva esserci inizio peggiore. La sindaca, nel presentare la nuova giunta, ha parlato di rinnovamento, ma Cattaruzzi l’ha subito ripresa: sono assessori che già c’erano con la giunta Pozzo! Caterina Gravina vice sindaco con deleghe alle pari opportunità, benessere animale e politiche sociali; Ivan Del Forno assessore ai lavori pubblici, patrimonio, sicurezza e protezione civile; Paolo Montoneri deleghe, cultura, innovazione tecnologica; Ester Zomero deleghe all’agricoltura e promozione del territorio; Giorgio Ursig deleghe all’educazione scolastica, e partecipazione civica. Lorenzo Tosolini resterà consigliere comunale con deleghe all’urbanistica e all’edilizia privata. Sara Marchi lista “Uniti per Pasian” ha scelto di fare la capogruppo del misto. Significativa questa presa di distanza dalla maggioranza da parte dell’ex meloniana. Forti turbolenze in via Roma..