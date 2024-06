StreetFoodUdine Exxx…Polzive!!! Nuova bastonata ai commercianti, sentinelle della notte. Dopo la tragedia la città finisce soffocata dalle scartoffie. Gli uffici non autorizzano i concerti in piazza Primo Maggio. Danni incalcolabili agli esercizi pubblici. DeToni come Pilato.

La ripartenza, seppur complicata di Udine, dopo lo choc della morte di Shimpei, è sempre più lontana. Alla tragedia di venerdì scorso si aggiunge lo sconforto dei titolari di esercizi pubblici, veri eroi e custodi delle notti udinesi, che continuano a pagare conti salatissimi a causa di un’amministrazione sempre troppo distante e sorda agli appelli degli esercenti. Per questo fine settimana in piazza Primo maggio erano previsti i concerti dell’estate con inizio stasera e fino a domenica 30 giugno. Un appuntamento che i titolari di esercizi pubblici attendevano da settimane per risollevare i conti dell’impresa non proprio felici in una stagione molto difficile. E invece all’ora di pranzo è arrivata la doccia fredda, freddissima: Tutti i concerti sono stati annullati. I titolari avevano investito centinaia di migliaia di euri in merce che ora resterà in magazzino. Ma è possibile che dopo tutte le telefonate, incontri, accordi, fac-simile di documenti da consegnare, la commissione spettacoli abbia annullato tutti gli spettacoli musicali? compreso quello di Ruggero dei Timidi di domenica sera? Chi risarcisce i poveri ristoratori? la situazione è gravissima se si pensa che quella di oggi poteva essere l’occasione per ridare speranza agli udinesi e a tutti i friulani. Per riprendersi dallo choc e ritrovarsi in piazza a celebrare la memoria di Shimpei martire nostro. Anzi, dal comune arriva invece una sensazione di resa. E più di qualche commerciante si abbandona sconsolato a una clamorosa ipotesi: l’amministrazione è come Pilato. Si lava le mani, e noi ci sentiamo abbandonati, in pericolo, costretti ad assumere guardie giurate per garantire il diritto alla libertà dei nostri clienti. Quello che dovrebbe fare lo Stato. Udine pilatesca. De Toni si assuma le proprie responsabilità, lui e i suoi amici “desertificatori”. Se non c’è impresa, la città muore, se non ci sono auto resta il deserto. Le migliori condizioni per delinquere.