GoriziaFurbizia Exxx…Polzive!!! Segnalati fenomeni corruttivi nell’isontino. La Guardia di Finanza mette ai raggi X spesa pubblica e appalti in città: monitorate le procedure. 32 soggetti segnalati alla Corte dei Conti.

L’attività della Guardia di finanza di Gorizia nel comparto della tutela della spesa pubblica spazia dal corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie, fino alla spesa pubblica. Sono stati resi noti ieri gli esiti degli ultimi interventi che vanno dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024. Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati effettuati 94 interventi, di cui 24 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni dei finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per 220 mila euro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 39 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 32 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 9 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per oltre 940 mila euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 400 mila di euro. L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti, ha portato alla denuncia di 4 soggetti. Di rilievo anche un’articolata operazione di servizio in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento di

imposte, truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica che ha consentito di stroncare un traffico internazionale di automezzi con intestazione fittizia e di sequestrare beni per oltre 1 milione di euro.