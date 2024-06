GoodMorningFreedom Exxx…Polzive!!! Corsetta mattutina è come medicina. Fermato un uomo che faceva joggin tutto nudo coi tesoretti in mostra. Attenti al gorilla!!

Il giovane, atleticamente olimpico, è stato visto trotterellare stamattina tra le case di San Vito e Fagagna lungo l’ex statale 464. Tutto nudo come mamma lo ha portato a maturazione. Alcuni automobilisti, spaventati, hanno chiamato la polizia locale che ha provveduto all’identificazione del soggetto e la conseguente denuncia per atti osceni (andare in giro nudi) in luogo pubblico. Anche andare in giro nudi per strada, infatti, può rappresentare un caso di atto osceno in luogo pubblico. Il nudismo, in determinati contesti, può essere considerato reato. Può essere considerato tale, infatti, se praticato in luoghi non adatti all’esibizione del corpo, come ad esempio per strada. Al nudista della Collinare l’esibizione potrebbe costare cara. La multa va da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro. Ma sui prati di Fagagna c’era già chi cantava: “Sulla piazza di una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari di un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contempolavano l’animale non dico come, non dico dove…” . Fagagna, Friuli. Good Mornig Freedom.