SexySerracchianiExxx…Polzive!!! L’ex presidente fa la spiritosa dall’ospedale Cattinara di Trieste dov’è ricoverata. Tutto è bene quel che finisce bene ma non ha ancora spiegato perché è finita sul cofano di una macchina col monopattino.

La vivace esponente Dem Serracchiani ha reso noto in rete che, «Da oggi e per un paio di settimane sarò in formato mummia. Quella caduta col monopattino di un anno fa ha lasciato un ricordo che non voleva andarsene, e così ha dovuto pensarci l’ortopedico. Tutto bene, grazie al personale dell’ospedale di Cattinara, ma ora servirà un pò di riposo». Come si capisce dal testo, il temperamento dell’importante paziente è spiritoso e molto allegro. “Sono una mummia”. Molto divertente come la foto che ha scelto, quasi ispirata dai grandi film della commedia italiana. La deputata Debora Serracchiani, giusto un anno fa, era rimasta coinvolta in un incidente stradale a Lignano Sabbiadoro mentre stava guidando un monopattino. Nella caduta aveva subito una distorsione al ginocchio. La deputata aveva perso il controllo del mezzo ed era finita sul cofano di una macchina. Come mai si era scontrata con l’auto? nessuno l’ha mai saputo. Dopo lo scontro aveva deciso di lanciare un appello agli italiani e soprattutto a chi utilizza i monopattini: “Siate prudenti”. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per Serracchiani, coincideva con le proposte di Salvini che voleva introdurre novità sulla mobilità a due ruote, con il vicepremier intenzionato a imporre sia per monopattini che biciclette il casco, l’assicurazione, la targa e le frecce. Previste anche «sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano». MisterySerracchiani l’autorevole paziente di ortopedia che fa la spiritosa dall’ospedale Cattinara di Trieste.