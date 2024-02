VirginiaFabbri Exxx…Polzive!!! Accordo fra le case di riposo: Il direttore dell’Asp Moro di Codroipo sulle orme della Battiston. Sarà il futuro direttore dell’Azienda di Cordenons. Il Medio Friuli timoniere dell’assistenza alla persona.

La prossima assemblea del Cda dell’Asp “Virginia Fabbri Taliento” di Cordenons (Pn), nominerà il nuovo direttore della struttura dopo che lo scorso anno Valentina Battiston aveva deciso di abbandonare l’azienda. Il futuro direttore sarà l’attuale dirigente della Casa di Riposo di Codroipo Fabio Di Lenardo. Il presidente Angelo Sartori ha tenuto a precisare di aver raggiunto un accordo di condivisione sul direttore generale con l’Asp Moro di Codroipo il cui commissario è Salvatore Guarneri. Il nuovo direttore prenderà servizio il primo marzo. La nomina rientra in un progetto più esteso che coinvolge, oltre alle strutture di Codroipo-Cordenons, quelle di Spilimbergo e Latisana. Avere un unico direttore generale che coordini i servizi significa risparmiare il costo di un dirigente a carico di ogni singola azienda. Inoltre, grazie alle strette relazioni fra le rispettive Asp, si condividono gli sviluppi professionali comuni e si sviluppa una gestione più aziendalistica e snella. L’Intento è quello di ottimizzare i costi a vantaggio degli ospiti; valga come esempio un unico centro di acquisti. Un principio in controtendenza rispetto alla linea faticosa di Federsanità che in questi ultimi anni ha perso per strada molti associati. La sinergia fra le Asp permette di contenere le spese del settore assistenza che, con le quattro strutture messe assieme, raggiunge un numero di circa 600 posti oltre agli ospiti dei centri diurni.