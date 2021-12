VillanosUdinesi Exxx…Polzive!!! A Valvasone il sindaco spegne i fuochi per aiutare le famiglie in difficoltà. A Udine Fontanini e Franz spendono 2.000 euri al minuto per quattro lampi.

Amministratori villani e amministratori nobili. Udine è in mano ai primi a giudicare dalla cafonaggine che illuminerà il centro di Udine la notte di San Silvestro. L’assessore ai grandi eventi Maurizio Franz ha chiesto al comune di impegnare, in piena emergenza Omicron, circa 30mila euri per acquistare i fuochi pirotecnici per festeggiare il capodanno in piazza. Esattamente 28 mila euri è il costo per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico con fuochi a basso impatto acustico da lanciare da Piazzale della Patria del Friuli in occasione del Capodanno 2022. Quattro lampi della durata di 15 minuti che equivalgono a una spesa di 2.000 euri al minuto!!! Una follia dozzinale che si scontra con la nobiltà d’animo che sprigiona l’elegante borgo medievale di Valvasone. Il sindaco Markus Maurmair è presidente dell’assemblea della Comunità linguistica friulana e, viste le gravi difficoltà economiche in cui versano alcune famiglie del comune, ha voluto ripetere l’iniziativa compiuta lo scorso Natale: «In sostituzione di una spesa tra i 12 e i 15mila euro per noleggiare stelle luminose o decorazioni lungo le strade abbiamo deciso di rinunciare ai festoni e con ciò che abbiamo risparmiato sono stati messi a disposizione i buoni spesa straordinari a favore delle famiglie maggiormente in difficoltà a Valvasone Arzene. Con questa scelta oggi verranno consegnate 117 tessere digitali che, nell’insieme, assegneranno 15.320 euro, con buoni spesa da 80 a 220 euro, che potranno essere spesi esclusivamente in 12 attività commerciali di Valvasone-Arzene. Quindi daremo anche l’opportunità di incassare ad aziende locali che sono gestite da famiglie dei nostri paesi aiutando anche loro in questi anni di grande difficoltà… magari contribuendo alla loro sopravvivenza».

Il sindaco Fontanini non avendo mai avuto partita iva (è un vitaliziato e pure pensionato) non comprende il problema dell’incasso serale. Inoltre la sua passione è quella delle osterie. Ha riempito la città di tavoli di bistrot, bar, orribili stuzzichinerie, birrerie e vinerie che hanno eroso lo spazio all’eleganza del capoluogo friulano. Un’eleganza che ai dozzinali ancora al governo è sconosciuta. #FontaniVattene.