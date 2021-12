CupolaCarnica Exxx…Polzive!!! Bocciato l’incarico di direttore generale della Comunità alla Peresson. L’assemblea modifica lo statuto senza il passaggio nei comuni. Erica Gonano: “Ci sono punti di crisi”.

Daniela Peresson, già segretaria comunale a Tricesimo e figlia del presidente del caseificio sociale Alto But di Sutrio, era stata nominata Direttore delle Comunità di Montagna della Carnia il 1° settembre scorso. Nomina negata dal Ministero dell’Interno in quanto un segretario non può ricoprire il ruolo di direttore di Comunità. Una disposizione contenuta anche nella legge regionale degli enti locali in virtù della carenza di segretari comunali. I vertici del neonato organismo concepito dall’assessore Roberti, non ne erano al corrente e con la disinvoltura alpina che muove le valli, la cocca del presidente dell’assemblea Lino Not aveva ignorato le prescrizioni e preso possesso della mangiatoia chiamata “Comunità di Montagna della Carnia”. Ovviamente la comunicazione del Ministero sull’impedimento della segretaria a neo direttora è arrivata in tempi brevissimi. A questo punto, l’unica soluzione per trattenere la dirigente a Tolmezzo era solo quella di ricorrere a un escamotage: Modificare lo statuto. Cosa che è stata fatta alla fine del novembre scorso. Potenza di Daniela Peresson che ha costretto l’assemblea a riunirsi per modificare l’articolo 28 dello statuto in questi termini: Articolo 28 bis, “In alternativa alle previsioni di cui al precedente articolo 28, la Comunità può avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte della Comunità stessa. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale”. Ma il passaggio fondamentale è racchiuso al punto in cui “il presidente può avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte della Comunità stessa”. Guarda caso la Peresson è segretaria nel comune di Ravascletto, quello del sindaco De Crignis che è presidente della Comunità. Un incastro inaspettato che ha spazzolato anche un ministero. Tuttavia la modifica di uno statuto che riunisce ben 28 comuni dovrebbe essere sottoposto all’approvazione dei consigli comunali di ogni comune. Erica Gonano, sindaca di Prato Carnico mette le mani avanti e ricorda ai componenti l’assemblea che «lo Statuto ha evidenziato diversi punti di criticità. Sarebbe opportuno quindi istituire una commissione assembleare incaricata di esaminare il testo statutario vigente e proporre le modifiche, da sottoporre all’approvazione con la modalità ordinaria che comprende il passaggio nei consigli comunali». Carnia infetta, regione malata.