MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! Cisint annuncia il bis. Nicoli tira il petardo di Capodanno: “La sindaca s’inventa le cose. E’ troppo tardi per ottenere unità del Centrodestra”.

Sui cantieri tira aria di bufera. Un tornado atlantico percuote Forza Italia e Lega, ovvero i due partiti che rappresentano la cementatura del centrodestra. Sulle pagine de Il Piccolo di oggi è apparsa una lunga intervista alla sindaca Cisint in cui dà quasi per scontato l’accordo con i partiti della coalizione e di essere pronta per il bis. A Giuseppe Nicoli, capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia, le melodie diffuse sul cartaceo da Anna sono apparse subito gracchianti e stonate. Soprattutto i passaggi autocelebrativi del sindaco all’esponente azzurro non sono piaciuti. In tal senso, il capogruppo in regione di Forza Italia incenerisce colpo su colpo la teoria prepotente dettagliata dalla sindaca leghista. Attacca Nicoli: «Sui tavoli regionali del centrodestra, di Monfalcone non c’è nemmeno l’ombra. E’ un’invenzione del sindaco per porre le sue condizioni in modo da ottenere carta bianca su tutto. In ogni caso – osserva Nicoli – a prescindere da riunioni regionali credo che sia troppo tardi per ottenere l’unità del centrodestra monfalconese dopo che questo sindaco ha tenuto per due anni una posizione autoritaria e sprezzante soprattutto con Forza Italia. L’intervista di oggi letta su Il Piccolo – tuona l’esponente di Forza Italia – è una commedia per autoincensarsi. E’ noto a tutti – ribadisce Nicoli – che il sindaco ambisce a ben altre posizioni come la regione o Roma. Per quanto mi riguarda sono molto distante dalle posizioni del sindaco ma soprattutto dalla sua giunta che in questi ultimi due anni si è dimostrata totalmente inadeguata e incapace ad affrontare temi importanti per Monfalcone. La giunta ha unicamente dimostrato, politicamente, un appiattimento al volere del sindaco che, a parte qualche aiuola fiorita non è riuscito a risolvere le importanti questioni di cui soffre Monfalcone: Mancanza di lavoro; urbanistica; sport; lavori pubblici ingessati e commercio cittadino ormai moribondo». In merito ad eventuali accordi fra Cisint e Forza Italia che passassero sopra la testa di Nicoli, il capogruppo ha le idee chiare: «Se la coordinatrice regionale Sandra Savino appoggiasse la sindaca contro la mia volontà, ci saranno gravi ripercussioni in consiglio regionale». Guizzo azzurro fra l’Isonzo e il mare.