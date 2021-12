CatastrofeTarvisio Exxx…Polzive!!! La variante dell’Angelo smembra il Centrodestra alpino: Lega e Forza Italia bocciano i meloniani. Zanette annuncia: “Disponibile per il bis”.

Il 27 dicembre scorso il consiglio comunale di Tarvisio ha adottato una variante-monstre sulla cosidetta “Piana dell’Angelo”. Si è trattato di un primo esame di adozione di una richiesta inviata al protocollo nel mese di giugno del 2016. Il documento contiene la proposta di una variante urbanistica al piano regolatore avente come oggetto la riclassificazione di due ambiti posti a Tarvisio in Località Piana dell’Angelo per la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo e turistico residenziale. La proposta, vista la collocazione temporale e al netto della bontà dell’opera, ha mandato in fibrillazione l’intera Valcanale. Sono emerse incrostazioni elettorali inaspettate manifestatesi durante la fase di votazione del documento. Il gruppo di Fratelli d’Italia di Baritussio e Ronsini aveva presentato un emendamento con l’intento di migliorare la parte dedicata all’insediamento turistico ricettivo. I capricci della maggioranza hanno fatto mancare il numero legale giacchè i consiglieri Della Mea, Cimenti, Concina, Zamolo, Molinari e Taddio sono usciti dall’aula: bocciata la proposta. Il sindaco ha ricomposto l’assemblea col rientro dei fuoriusciti. E’ rimasta fuori dal consiglio solo Sabina Mazzolini: i presenti erano 12. A quel punto il sindaco ha posto ai voti l’adozione della variante che è stata approvata con 9 consiglieri favorevoli, 1 contrario (Alessandra Treu) e 2 astenuti, Baritussio e Ronsini di Fratelli d’Italia. Fin qui la cronaca. Come accade lungo tutto lo stivale, anche in Valcanale il retroscena ha ribaltato la scena. Lo sfondo politico è leggibile nelle assenze “tecniche” che si sono registrate la sera del 27. Stefano D’Incà, Serena De Simone ma soprattutto Barbara Lagger. L’assenza di quest’ultima ha fatto molto rumore. Pur giustificata, in molti hanno intravisto un sottile punto di crisi col proponente la variante al piano regolatore. Occorre ricordare che il prossimo anno a Tarvisio si va al rinnovo dell’amministrazione e i negoziati sono avviati da un pezzo. C’è un’asse Trieste-Tarvisio legata a Forza Italia che spinge per un cambio di sindaco, Dal canto suo, Renzo Zanette non si sbilancia. Afferma che è disponibile per il bis ma “solo se la coalizione si presenta unita. In caso contrario, dopo oltre 25 anni di intensa attività amministrativa, sono pronto anche a lasciare, non mi piacciono i giochetti spartitori”.