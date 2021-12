FedrigaCinCin Exxx…Polzive!!! Il presidente spiazza gli alleati: Vorrei rimanere presidente ma… Spunta l’ambizione della camera. Per Fontanini pronta la buona uscita romana.

Cin cin e buon anno a tutti voi cari amici lettori. Anche per questo presidio di birbanti il 2022 sarà ricco di novità che i comacheros hanno in cantiere. Per l’intanto scomodiamo il sommo Nietzsche che ci aiuta ad entrare nei dettagli di un paio di canoniche interviste di fine anno apparse oggi sui quotidiani locali, quelle di Fontanini e di Fedriga. Il primo sul Messaggero Veneto, il secondo su Il Piccolo. Nice che dice? “Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”. E, a giudicare dalle parole del presidente Fedriga, la questione elezioni 2023 in Friuli Venezia Giulia è già caotica. Quindi è il caso di ribaltare il concetto niciano e trasformare la stella Fedriga in caos. Su “Il Piccolo” il presidente lascia intendere che non sarà lui a decidere sul suo futuro bensì, “le forze politiche”. Un’affermazione clamorosa che spazza via tutte le certezze di chi pensava che Max restasse in Friuli ancora un giro. D’Amelio, che esplora le viscere del giornalismo politico, sa che l’aspirazione del presidente friulano sarebbe quella di fare il presidente della camera e domanda al presidente se si ricandiderà in Friuli anche nel 2023. Risposta ad alto contenuto politico: «Vorrei rimanere presidente (ma va…), ma saranno le forze politiche a dare l’assenso e i cittadini a esprimere la volontà di riavermi governatore». La lettura in controluce è trasparente come l’ampolla del Monviso. Fedriga sa che un presidente di Camera dei Deputati è una garanzia, si tratta di un ruolo che ti mette al riparo da tutte le turbolenze governative.

In ogni caso caso il traguardo è ancora lontano e, se Fedriga scendesse in capitale, per gli ambiziosi periferici salterebbero tutte le certezze sulla lista del presidente di cui tanto si parla. Nice che dice?

In quanto al peggior sindaco di Udine, il vitaliziato Fontanini, dopo che 29 dipendenti hanno firmato una petizione contro la riorganizzazione degli uffici è inevitabile che tenti la fuga dal capoluogo friulano. Schivare la candidatura in città é imperativo necessario per evitare la sconfitta ma Vestaglia non rinuncia a campare di politica per altri 5 anni. Dreosto e Lizzi sono al lavoro per trovargli un buco e spedirlo in capitale. Oppure ritornare a poltrire in provincia negli Edr. La mangiatoia friulana costruita ad hoc dall’assessore Roberti per i trombati.

Buon anno amigos.