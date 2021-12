FedrigaPourHomme Exxx..Polzive!!! Il presidente sceglie un baciapile come testimonial per la gastronomia friulana. I malatidifiga atlantici scelgono le puledre del Wellcum.

Fedriga sceglie il simbolo del codinismo furlano per lanciare il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Sarà un giornalista del Messaggero Veneto il testimonial dell’ennesimo slogan concepito per lanciare i prodotti gastronomici della regione. La foto dell’influencer sta girando in rete – vedi immagine a destra – per testare il grado di propensione all’acquisto che l’uomo riuscirà a generare. Evidentemente Fedriga deve nutrire una certa avversione per le femmine che sono, notoriamente, ben più sveglie ed efficaci nelle proposte-vendita dei maschietti. Basti pensare a Taylor Mega e alla sua infinita collana di successi che ha inanellato in questi ultimi anni. Taylor Mega è di Carlino, friulana di primo livello oltre che gran puledra. Per questo motivo i malati di figa friulani avrebbero preferito una modella del Wellcum come simbolo della prosperità nordestina, piuttosto che un sacrestano. E’ un caso di misoginìa clamoroso e anticommerciale che deve aver colpito gli svalvolati “spin doctor” regionali.

Per quanto ci riguarda, a prescindere dai prodotti gastronomici, le puledre restano sempre al centro dei birbanti di Leopost. In quanto al testimonial, se crede che la pagina sia per lui dannosa e abbia scalfito le sue credenziali, proceda con la Procura ma, bonariamente, gli consigliamo di cambiare avvocato. Se ne trovi uno un pò più preparato e meno difettoso del precedente che ha scelto per querelare Leopost. Le lacune procedurali evidenziate in udienza hanno sorpreso finanche il Pubblico Ministero, non solo il giudice.

Buon anno amigos.