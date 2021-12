ArpaBurrasca Exxx…Polzive!!! Non è Ambiente per i Patrioti: Il direttore pensionato dell’Arpafvg Stellio Vatta si dimette e dovrà restituire 4 mensilità. Il capo del personale sbatte la porta.

Dopo la festa di Atre-Jù Fratelli d’Italia va sempre più giù. Almeno in Friuli dove i Fratelli di Poltrona sono a capo del settore ambiente sia a Udine che in regione e non ne imbroccano una. Il caso dell’Arpa, l’agenzia tanto enfatizzata dall’assessore Scoccimarro (ottimo riparo di perditempo pagati da pantalone), è senza guida. Il direttore generale Stellio Vatta, proposto a Fedriga dall’esponente regionale di Fratelli d’Italia, terminerà il suo mandato, causa dimissioni, il 31 dicembre. Il dirigente, pur trovandosi in quiescenza dal giugno scorso, continuava a tirare di straforo le golose mesate. Zitto zitto gli è andata bene per un periodo, poi i manigoldi di Leopost lo hanno sgamato ed è stato costretto a restituire il maltolto. Si tratta di 4 mensilità, da giugno a settembre che il furbastro aveva intascato. Dal mese di ottobre al 31 dicembre, il capo del personale gli aveva tolto l’indennità: circa 12mila euri-mese. L’incarico di direttore generale passerà così all’amministrativo Roberto Visintin col ruolo di facente funzioni. La figura di merda sul caso del direttore Stellio Vatta – che voleva restare lì anche da pensionato – è spaziale: passata sotto il silenzio della maggioranza, si è arricchita di un altro episodio che mette in luce le carenze amministrative dei Patrioti. Come segnala una nota dei consiglieri regionali del Pd Moretti e Iacop, “…l’Agenzia si ritroverà a breve senza il capo del personale. Nonostante le nostre interrogazioni, i solleciti e la recente presa di posizione della Rsu aziendale – osservano i Dem – la Giunta ignora la situazione e se ne lava le mani, dimostrando nei fatti di aver rinunciato alla gestione dell’Arpa. Sull’ultima interrogazione e sulla richiesta di accesso agli atti – concludono Iacop e Moretti – stiamo ancora attendendo una risposta dall’assessore all’Ambiente Scoccimarro che evidentemente sottovaluta una situazione che invece è molto seria. A riassumerla è la nota sindacale dell’Rsu che denuncia una serie di inadempienze e di omissioni della direzione”. A corredo del disordine regionale si aggiunge quello del capoluogo friulano dove l’assessora all’ambiente, l’impresentabile Silvana-Claretta Olivotto di Fratelli d’Italia, è l’interprete più efficace del modello friulano. Sul suo conto stanno spuntando gustosi retroscena natalizi.