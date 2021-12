LatisanaPercossa Exxx…Polzive!!! Attacco No Vax in Riviera. Dopo il presepe, vandali della bassa assaltano la sede della Lega. Strappati pannelli.

Potrebbe essere una pista. Il fanatismo No vax e le posizioni di Fedriga sui vaccini. Non si esclude nessuna ipotesi. Pazzoidi, svalvolati e vermi. Ieri sera qualcuno ha strappato i pannelli della sede della Lega di Latisana e dopo averli calpestati li ha gettati in mezzo alla strada. La sede del partito di Salvini si trova in via Vendramin, una zona sorvegliata dalle telecamere che potrebbero permettere di individuare i colpevoli. La consigliera regionale Spagnolo ha pubblicato in rete le foto e un commento sul caso. «Anche la nostra sede è stata offesa in questi giorni da qualcuno che non rispetta il prossimo. Spiace soprattutto per costoro: agire così non è certo da persone serene». La consigliera fa riferimento al vergognoso atto vandalico dei giorno scorsi contro il presepe. Il comitato locale del partito di Fedriga non ha ancora deciso se sporgere denuncia alle autorità o meno.