AquileiaFerita Exxx…Polzive!!! Il vice sindaco Vazzoler si è dimesso, aveva fatto outing un mese fa. “Non voglio essere strumentalizzato”. Petardo dell’opposizione contro Zorino sul suo titolo di studio.

L’ex vice sindaco ha scomodato Elie Weisel, lo scitttore superstite dell’Olocausto, per confessare la sua condizione interiore sfociata con l’outing pubblico compiuto il mese scorso: “Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima”.

Nicola Vazzoler, vice sindaco di Aquileia e candidato più votato alle ultime elezioni del 2019, ha dato le dimissioni dalla carica giuntale e da consigliere comunale. Ci sarà un nuovo ingresso in aula. L’ex vice sindaco ha consegnato al protocollo del comune la lettera di dimissioni il 24 dicembre scorso. Le ragioni del gesto sono molteplici, in particolare Vazzoler osserva che: «Tante cose sono state fatte e avviate in questi mesi entro il quadro di riferimento che ci siamo costruiti. Questa prima fase del mandato è stata una fase di programmazione grazie alla quale si potrà con slancio concreto ottenere i risultati sperati…». L’ex vice sindaco rimarca che ha trovato difficoltà in questi mesi a rapportarsi col sindaco e che la giusta serenità di proseguire il mandato è ormai svanita. «Non sarebbe giusto continuare ad occupare una posizione di visibilità senza la giusta serenità che oggi non ho. Mi manca il corretto equilibrio fra il tempo da dedicare all’attività amministrativa e il tempo da dedicare alla libera professione». Il sindaco attende il prossimo consiglio comunale per leggere la missiva pubblicamente e di fronte al vice dimissionario. Tuttavia la maggioranza rivendica il positivo lavoro svolto e contesta all’opposizione la sua uscita dall’aula ieri sera: “I gruppi di minoranza hanno lasciato l’aula dopo la risposta data dal Sindaco a seguito di un’ interrogazione urgente de “La Rete per Aquileia ” in merito al titolo di studio conseguito dal primo cittadino, un attacco personale fatto con un’azione poco corretta. Un’interrogazione urgente che di urgente non aveva proprio nulla. Ma quello che vogliamo sottolineare oggi – ribadiscono i consiglieri – non sono di certo gli attacchi politici e personali sopra riportati, ma un grande risultato che è stato deliberato ieri sera solo con i voti della maggioranza e senza la presenza della minoranza con cui avremmo voluto condividere l’importante variazione al bilancio di previsione 2021/22/23 dell’ammontare di un milione e cinquecento mila euri. Siamo convinti perciò che, mentre la Minoranza abbandona l’aula, NOI in Consiglio comunale vogliamo restarci per cambiare Aquileia, per il futuro dei nostri concittadini, per una Aquileia Viva”.

Di rimando, il gruppo di opposizione de “La Rete di Aquileia” batte in rete il seguente dispaccio: “Durante l’ultimo Consiglio Comunale, con interrogazione urgente, abbiamo chiesto se e dove il nostro Sindaco abbia conseguito il diploma di laurea. Lo abbiamo fatto non perché ritenessimo la laurea requisito imprescindibile per fare il Sindaco ma per una questione di trasparenza, onestà e correttezza: questi sì presupposti fondamentali per chi si occupa della cosa pubblica”.