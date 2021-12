VeleniSanvitesi Exxx…Polzive!!! Si dimette il presidente del Consorzio Ponte Rosso. Facilitatore della Kronospan e in conflitto d’interessi con Ambiente e Servizi e Mtf di Lignano.

Perchè Renato Mascherin schiva l’approvazione del bilancio 2021 del Consorzio Ponte Rosso di cui è presidente? Toccherà al presidente ad interim occuparsene. Il Cda di cui Mascherin è al vertice scadrebbe nella prossima primavera, durata 4 anni. Tuttavia il luogotenente del ducetto Agrusti ha deciso, improvvisamente, di dimettersi dalla carica entro fine anno come da annuncio comunicato ieri agli amministratori del Cda e all’assemblea dei sindaci dell’ente. Una decisione che avvolge nelle nebbie tossiche dei conflitti d’interesse la Bassa Pordenonese. Renato Mascherin è stato designato nel Consorzio Ponte Rosso da Agrusti in quota Confindustra Alto Adriatico per facilitare i capricci velenosi dei ducetti della Delizia: Ampliare Kronospan; infilarlo in Mtf di Lignano Sabbiadoro per salvare il presidente del Consiglio e compare di partito di Agrusti Piero Mauro Zanin, e prendere il posto del nemico Gasparotto in Ambiente Servizi. Progetto portato a termine in tempi rapidissimi che però ha creato un notevole malcontento nella bassa pordenonese. In particolare in Ambiente e Servizi, società creata da Isaia Gasparotto dove tutti i dipendenti erano schierati contro l’ampliamento della società austriaca. Fatti due conti, oggi Renato Marscherin si trova nell’inquietante condizione di ricoprire 3 presidenze roventi: Presidenza del consorzio Ponte Rosso; presidenza di Ambiente Servizi e la Mtf di Lignano che si avvale delle forniture di Ambiente Servizi che è insediata nella zona Ponte Rosso. Un ginepraio di interessi in conflitto spaventosi che hanno suggerito al pluripresidente di fare un passo indietro, almeno nel Consorzio. A questo punto le batterie dei ducetti della Delizia (Di Bisceglie e Agrusti) sono attivate per esplorare il terreno sui nomi da individuare per nominare il rinnovato Cda. Quello che dovrà occuparsi d’intossicare la popolazione di San Vito, Casarsa, Valvasone-Arzene, Morsano, Sesto al Reghena e altri comuni limitrofi. Ma la strada è complicata visto che il comune di San Vito detiene 1.053 quote del Consorzio e i comuni più importanti sono Casarsa con 519, Chions, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene rispettivamente con 346 quote a testa. La popolazione di San Vito si è già espressa.