TorchioFriulano Exxx…Polzive!!! Cristan Sergo spegne il mito del centrodestra antitasse. Stangata da 74 milioni di tasse in più rispetto al 2020. Friulani spremuti come limoni

La legge di stabilità 2022 appena licenziata dal centrodestra in consiglio regionale è come un torchio che gira lentamente. Spreme gl’indifesi contribuenti friulani fino a ricavarne un bottino di 5miliardi 519 milioni e 300mila euri. Un corrispettivo che equivale a 74 milioni in più rispetto a quello del 2020. Lo denuncia, con tabelline alla mano, il pentastellato Cristian Sergo. Il consigliere regionale ha dettagliato con precisione chirurgica la genesi della stangata. Su 21 voci analizzate spuntano introiti stellari su: compartecipazione dell’Iva, addizionale regionale Irpef, imposte di registro, imposte di bollo, imposta erariale sul consumo di tabacchi e altre entrate tributarie. Su 21 voci ben 12 sono quelle che registrano un aumento rispetto al 2020. Le restanti sono rimaste inalterate grazie al contributi dello stato. Per il consigliere regionale dei 5 Stelle, vox clamantis in deserto, aumentando nel 2022 pil e consumi, ci saranno maggiori entrate che non verranno compensate dalla finanza regionale e quindi scatta l’aumento. Una stangata inaspettata che ha improvvisamente scaraventato il centrodestra nel cerchio degli avidi. Un paradosso italico-friulano da consegnare agli annali della politica contemporanea. Il partito che ha sempre contestato il centralismo romano viene smentito dai numeri della legge di stabilità di una regione autonoma a trazione leghista.