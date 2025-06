VillaManinSulGradin Exxx…Polzive!!! Domani sera (domenica) il grande concerto della popstar Alanis Morissette. Mario Anzil: “Tra le esedre della Villa i grandi eventi del 2025 in Friuli. “Stiamo rilanciando questo luogo come cuore pulsante, culturale al centro della Regione e al centro dell’Europa”.

Il vice presidente Mario Anzil lo ha ricordato oggi nel corso della visita che ha compiuto a Villa Manin di Passariano (Ud) per assicurarsi sullo stato dei lavori di preparazione del concerto di Alanis Morissette. La popstar canadese è molto conosciuta in Friuli. Negli anni ’90 suoi brani erano gettonatissimi dai dee jay delle radio friulane. Basti pensare a “Smiling” cui il grande artista Robert Miles (fine anni ’90 a Supernetwork) la proponeva quotidianamente nel suo programma. La presenza dell’artista rientra nel programma di rilancio della villa studiato dall’assessore Anzil: «Tra le esedre della Villa verranno ospitati i concerti con inizio domenica 22 con Morissette. Poi si alterneranno i più grandi nomi nazionali e internazionali. Queste sono iniziative che stiamo organizzando per rilanciare questo luogo come centro di produzione e formazione culturale ma anche come piazza dove si possono svolgere i più variegati eventi. Sarà un cuore pulsante di cultura al centro del Friuli e dell’Europa. La scelta della popstar ha un suo significato ben preciso. Alanis è considerata un’artista “di tendenza” pur venendo assorbita all’interno di un panorama musicale che ormai la considera parte integrante del pop e del rock, una parte inevitabile dell’evoluzione musicale degli anni ’90 che ha saputo interpretare il tempo. I passaggi del suo Smiling a Radio Supernetwork lo testimoniano. Sarà un gran concerto