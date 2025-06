A Udine è già polemica per la partita Italia-Israele. Ordigni (in senso colorato) pronti a esplodere tra i banchi dei consiglieri comunali eletti in consiglio. In questo delicatissimo caso, Alleanza-Verdi e sinistra del capogruppo Andrea di Lenardo contro Fratelli d’Italia del capogruppo Luca Vidoni. E sono atomiche ad alto potenziale.

Afferma il capogruppo di Possibile: «Esprimiamo ferma contrarietà alla nuova partita Italia – Israele che si disputerà a Udine il 15 ottobre 2025. La decisione è stata imposta dal Ministero dell’Interno di Piantedosi, tramite il Prefetto di Udine, e dalla FederCalcio. Il Comune non può purtroppo impedirne lo svolgimento perché lo stadio di Udine non è in gestione comunale, ma è l’Udinese a vantarne i diritti di superficie. Israele non deve partecipare alle competizioni sportive europee perché non è uno Stato europeo e perché, oltre a portare avanti il genocidio del popolo palestinese, sta bombardando altri cinque Paesi: Iran, Iraq, Siria, Libano e Yemen. Ma evidentemente l’esclusione vale solo per gli altri Paesi, come la Russia, mentre a Israele tutto è concesso dalle istituzioni occidentali. Condividiamo dunque tutti i motivi di perplessità opposti dal Comune di Udine: la recrudescenza della guerra, sempre più estesa; le difficili questioni di sicurezza che la gara con Israele implica; e la mozione, a mia prima firma e sottoscritta da tutta la maggioranza, approvata dal Consiglio comunale di Udine a maggio 2025 per il riconoscimento dello Stato della Palestina, va proprio nella direzione opposta». Conclude Andrea Di Lenardo Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile.

Più dirette le posizioni del capogruppo di Fratelli d’Italia in comune, Luca Vidoni: «Il sindaco conceda subito il patrocinio alla manifestazione e inviti il presidente Herzog ad assistere alla partita. Udine, grazie al lavoro congiunto tra FIGC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Udinese – ricorda Vidoni – sarà ancora una volta al centro della scena calcistica internazionale. Fratelli d’Italia accoglie con soddisfazione ed entusiasmo la decisione di far scendere nuovamente in campo la nostra Nazionale al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli il prossimo 14 ottobre per la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Israele. Se le circostanze lo permetteranno auspico che le più alte istituzioni ebraiche, a partire dal Presidente dello Stato d’Israele Isaac Herzog, siano invitate ad assistere alla partita e a onorarci della loro presenza per lanciare un bel messaggio di fratellanza e rispetto. Gli israeliani e i loro tifosi qui saranno sempre benvenuti e accolti a braccia aperte, come dimostrato anche l’anno scorso dagli applausi durante il suono e il canto dell’Hatikvah, l’inno nazionale israeliano. Non posso tuttavia ignorare – sottolinea il meloniano – le parole del Sindaco Alberto Felice De Toni, che accoglie l’incontro per puro spirito istituzionale sostenendo che Udine avrebbe già dato il proprio contributo, puro scetticismo dovuto più alle tensioni interne alla sua maggioranza che a reali preoccupazioni di sicurezza e di ordine pubblico. Con tali dichiarazioni il nostro primo cittadino rischia di riaprire il solco delle polemiche che lo scorso anno esplosero quando il patrocinio del Comune fu inizialmente negato alla medesima partita e fu concesso solo grazie ai nostri interventi e solleciti. Il capoluogo del Friuli non merita un’amministrazione che si vergogna di ospitare in città la propria Nazionale. Il calcio deve unire, non dividere: il 14 ottobre dimostreremo che Udine è la casa degli Azzurri e degli amici israeliani, senza lasciarci trascinare da contrapposizioni ideologiche che nulla hanno a che vedere con lo sport».