GradoNelDegrado Exxx…Polzive!!! L’assessore senza deleghe Bin destina 5milioni di euri per l’attrattività del territorio e turismo di qualità: A Grado si rivedono i bagnanti in mutanda. Biciclette abbandonate sul bagnasciuga, cani in libertà che scorezzano tra gli ombrelloni. Località turistica?

In attesa del famigerato “Patto di Legislatura” del “Fedriga Terzo”, la regione annuncia di aver destinato altri milioni, ben 5!! per progetti mirati e manifestazioni varie. Dall’enogastronomia allo sport. L’attrattività del territorio al primo posto. L’assessore senza deleghe Bin è raggiante. Dalla montagna al mare il torrente di danaro è impressionante. E quali sarebbero i risultati? Le immagini che vedete giungono da Grado inviate dai lettori indignati per via dello stato di degrado in cui versa la località che ha incantato Alma Malher. Gran puledra del ‘900. Oggi sembra una discarica. Ognuno fa ciò che vuole, nessun controllo. Si può abbandonare la bicicletta sulla battigia o portarsi il cane a spasso tra i bagnanti nonostante Grado sia attrezzata con una spiaggia per animali a quattro zampe. E i turisti, rapiti dalla campagna Fvg, si presentano in spiaggia in mutande senza nemmeno il costume. E’ la nuova frontiera del turismo low cost? Quindi gli investimenti milionari sono veicolati per un turismo di massa? Al mare coi mutandoni? E pensare che una volta Grado era considerata una località turistica per l’aristocrazia e la classe borghese dell’Impero. Dove sono i controlli?