GoriziaMestizia Exxx…Polzive!!! Sulla mozione del 25 rovina la protesta dei capigruppo del comune. La presidente del consiglio Paoletti annuncia: “Il presidente Fedriga venga in aula a illustrare i progetti per la sanità del territorio”. Da oltre 30 anni subiamo una costante emorragia di servizi. Ma stasera inizia la stagione dei balli e dei concerti.

Nel bel mezzo della bufera sanitaria che ha colpito l’isontino (dimissioni di Fasola, caos Asugi, tagli all’ospedale) la politica regionale si dedica ai concerti e ai brindisi. Stasera nel capoluogo si esibiranno i Massive Attack e a Passariano Alanis Morissette. E’ festa grande. Che non basta a temperare le preoccupazioni dei residenti. E l’iniziativa l’hanno presa i capigruppo del Consiglio comunale che hanno indetto una conferenza stampa per esprimere la forte e unanime preoccupazione dell’intero consesso in merito al progressivo e inaccettabile depotenziamento dell’Ospedale San Giovanni di Dio: una prova di unità pur tra le differenze di linea politica: anche un messaggio forte alla politica sanitaria regionale, che non mancherà di avere effetti positivi per Gorizia. Alla presidente del consiglio Silvia Paoletti è stato dato il compito di leggere il comunicato preparato dai capigruppo: «Dopo anni di sacrifici e chiusure, il capoluogo si trova oggi nuovamente sotto la minaccia concreta dello spostamento della Cardiologia d’Urgenza (UTIC) a Monfalcone e della riduzione delle attività della Chirurgia Oncologica, come previsto dal nuovo Piano Oncologico regionale. A ciò si aggiunge il rischio concreto di perdere un reparto d’eccellenza come l’Urologia, nonostante i suoi ottimi risultati clinici. Negli ultimi trent’anni, la sanità goriziana ha subito una costante emorragia di servizi: dalla soppressione di due chirurgie e due ortopedie, alla chiusura di anatomia patologica, laboratorio, centro trasfusionale, fisioterapia, endoscopia digestiva, oltre a otorinolaringoiatria, oculistica, dermatologia e punto nascita. Gorizia ha già dato, più di ogni altra città del Friuli Venezia Giulia, in nome di un disegno riorganizzativo che resta oscuro e privo di fondamento verificabile. Il voto unanime del Consiglio comunale del 15 gennaio scorso – ha continuato Paoletti. – sostenuto anche dal Sindaco, ha evitato lo spostamento immediato dell’UTIC, rinviandolo al 31 dicembre 2025. Tuttavia, tale proroga non basta. Siamo convinti che si tratti di scelte politiche, non tecniche, e che il progressivo svuotamento dell’ospedale goriziano rappresenti una palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza nell’accesso alla salute (art. 32 della Costituzione). Gorizia non può più essere il soggetto sacrificabile. Chiediamo gentilmente al Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, di venire in Consiglio comunale a illustrare i progetti per la sanità nel nostro territorio: in proposito gli invieremo quanto prima una lettera aperta. I consiglieri comunali di Gorizia restano disponibili al dialogo e aperti a tutte le iniziative utili a tutelare la qualità e la quantità dei servizi sanitari pubblici locali, nella convinzione che solo attraverso un confronto leale e istituzionale si possa costruire una sanità davvero equa e vicina ai cittadini ». Fra poco si esibiranno i Massive Attack. e a Gorizia sarà grande festa. In attesa della mozione di FedrigaTerzo del 25 in cui Fedriga presenterà il “patto di legislatura”. Che ne sarà della sanità isontina?