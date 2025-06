DilettantiCheCantanti Exxx…Polzive!!! Campagna elettorale dei Benito Remix per piazzare un candidato in FVG. Conquistare il voto delle calciatrici: 170mila euri per sostenere il calcio dilettanti femminile.

Fra libri, cocktail, ospitate e visite guidate, in Friuli la campagna elettorale gira, semmai si fosse fermata, a pieno regime. Ieri sera Borghi a Udine, due giorni prima gli azzurri al Là di Morèt, fra una settimana Nordio a Lignano a tirare la campagna alla coppia Cerno-Saro & Family members. Le scadenze si avvicinano e in Fratelli d’Italia si pedala per tenere alta la tensione sui nomi dei candidati e sul famigerato terzo mandato. Non è una novità che Fratelli d’Italia vorrebbe mettere una bandierina in Friuli. Le regioni del Nord sono un pallino di Meloni e lo fa capire in ogni occasione. Potrebbe essere il Veneto? No, troppo rischioso e la presidente del consiglio vuole mantenere buoni rapporti con la Lega. Nemmeno il Friuli cui il partito di Fedriga mantiene il primato dei voti. Per tal motivo, visto che le previsioni di un “FedrigaTerzo” girano in positivo, i Benito Remix punterebbero su un grande risultato di squadra. E allora in attesa del gran giorno della mozione sul “patto di legislatura” che Fedriga presenterà in consiglio il 25, gli alleati si muovono e, grazie alla giunta “mutilata”, il vice presidente Mario Anzil si fa promotore di uno schema di convenzione con la Figc per destinare un contributo di 170.000 euri stanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per sostenere il calcio dilettantistico sul territorio. Convenzione che vede la partecipazione del Comitato regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega nazionale dilettanti (Lnd). Per l’assessore (senzadeleghe): «L’obiettivo è quello di promuovere la crescita dei campionati regionali, delle attività giovanili, del calcio femminile e del calcio a cinque». Alla conquista del voto femminile. Mario Anzil ha aggiunto: «L’intesa consente inoltre di intervenire sugli impianti sportivi utilizzati dalle società affiliate alla Lnd, sia attraverso lavori di manutenzione ordinaria, sia con opere infrastrutturali mirate a migliorare le condizioni operative e di sicurezza». La convenzione sarà valida fino al 30 settembre 2026 e consentirà di rendicontare anche le spese sostenute nel corso del 2024. I fondi saranno destinati alla realizzazione delle attività previste per la stagione sportiva 2025/2026.