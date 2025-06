All’evento assente la neo dimissionaria segretaria cittadina della Lega Francesca Laudicina che ha consegnato ai dirigenti una lettera in cui spiega le ragioni della scelta: «Tale decisione è maturata dopo un lungo periodo di aspro confronto interno, caratterizzato da differenti valutazioni con il segretario provinciali Bosello, non certo con la Sezione”.

Ma era la serata di Claudio Borghi e lui è stato il mattatore ieri sera (venerdì) a Udine per la presentazione del libro “Vent’anni di Sovranismo”. Platea in estasi, incantata ad ascoltare sinfonie sovraniste e passaggi autonomisti del leghista; vitamina per le prossime battaglie. La Lega è in campagna elettorale. E lo si è capito rispetto ad alcuni interventi di Borghi sugli alleati e sui programmi futuri. «Non possiamo perdere altri 5 anni in schermaglie, la prossima legislatura dev’essere quella che si porta a casa il presidente della Repubblica senza dover sperare nella benevolenza dei 5 Stelle o con gli alleati che non fanno cazzate». Borghi ricostruisce le fasi del voto del 2022 e degli accordi non rispettati nel centrodestra per eleggere Casellati al Quirinale: “I voti della Lega c’erano tutti, quelli di Fratelli d’Italia c’erano tutti, Forza Italia e “Noi Moderati” NO. Pertanto, questa volta, le cose devono essere messe ben in chiaro. Per noi – ricorda Borghi – il futuro dev’essere fra globalisti e sovranisti. La Grande Coalizione, cui sentiamo sempre parlare, è una Grande inculata”. Vale a dire – spiega Borghi – che c’era gente che credeva di votare due cose differenti e invece si scopriva che votava la stessa cosa. Quindi se vogliamo cambiare, dobbiamo dirlo in modo chiaro ai cittadini”. Applausi. Numerosi gli amministratori, consiglieri, onorevoli e iscritti che hanno partecipato all’evento, fra gli altri, Vanessa Colosetti, Luigino Toller, Cecone, Bernetti, Bosello, Diminutto, Calligaris, Pizzimenti, Cisilino, Moro… Oltre ai relatori Dreosto e Cisint. Riguardo al terzo mandato, la platea non ha dubbi: Nessuno tocchi Fedriga. Sarà il candidato alle regionali. Se gli alleati lo vogliono sostituire pagheranno le conseguenze. Vogliono consegnare la regione al centrosinistra? Prego.