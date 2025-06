FasolaSullaPianola Exxx…Polzive!!! Per “FedrigaTerzo” è un venerdì di passioni e dimissioni. Si è dimesso Gianpietro Fasola il regista del contestato “piano oncologico Fvg”.

Nel suo piccolo, fatte le dovute proporzioni, a Udine si è dimessa la segretaria cittadina della Lega, a Gorizia si è dimesso Gianpiero Fasola teorizzatore degli ultimi provvedimenti regionali sulla salute pubblica del FVG e ideatore del Piano oncologico regionale molto contestato dai sanitari e dannoso per la sanità goriziana. Il sanitario spiegherà i motivi domattina, sabato 21 giugno alle 10.30 nel corso di una conferenza stampa dei capigruppo consiliari (maggioranza e opposizione), in sala Dora Bassi di via Garibaldi a Gorizia.

Nel suo piccolo, fatte le dovute proporzioni, a Udine si è dimessa la segretaria cittadina della Lega, a Gorizia si è dimesso Gianpiero Fasola teorizzatore degli ultimi provvedimenti regionali sulla salute pubblica del FVG e ideatore del Piano oncologico regionale molto contestato dai sanitari e dannoso per la sanità goriziana. Il sanitario spiegherà i motivi domattina, sabato 21 giugno alle 10.30 nel corso di una conferenza stampa dei capigruppo consiliari (maggioranza e opposizione), in sala Dora Bassi di via Garibaldi a Gorizia.