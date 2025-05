VillaManinNelPanìn Exxx…Polzive!!! La Regione trasforma Sapori di ProLoco in Profumi di paninoteca. Assegnata in regime di “Temporary Bar” a una steak house di Codroipo la concessione dei locali della barchessa Ovest di Villa Manin. Tutti potevano partecipare. Fra i requisiti bastava la macchina per il caffé e uno scaldavivande.

Si è appena conclusa, con tanto di presenza e taglio del nastro dell’assessore Anzil la ventiduesima edizione di Sapori Pro Loco che si è svolta come da tradizione nel compendio monumentale di Villa Manin a Passariano di Codroipo. Come ha spiegato l’assessore, Sapori Pro Loco è una festa radicata nella tradizione della gastronomia regionale. Frico, Salsicce, Formadi, Vinello, Cjiarsòns, Costa, Pasta e Fagioli e via andare. Alcuni mesi fa sul sito del’Erpac è stato pubblicato “L’Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la concessione dei locali della Barchessa Ovest di Villa Manin “Al Doge” secondo il modello “Temporary Bar” a firma della direttrice del servizio Glenda Zanolla. Le manifestazioni di interesse andavano presentate entro il 5 maggio 2025. A quanto risulta, grazie a condizioni favorevoli e requisiti minimi, la concessione è stata assegnata a una paninoteca di Codroipo. Bastava documentare una “pregressa esperienza di gestione di bar-punti di ristoro” per entrare in graduatoria. Nessun cenno al numero del personale; non era necessaria nessuna fidejussione e, tra i requisiti, garantire l’ “offerta di bevande e prodotti alimentari”. Allestimento struttura tecnica per garantire l’attività con macchina per il caffé, scaldavivande, stoviglie e tovagliato”. La paninoteca codroipese che ha vinto l’appalto, potrà godere del regime di “Temporary Bar”. Mordi e fuggi. Una rivoluzione che spazza via il contesto dogale della Villa. Il corrispettivo giornaliero ammonta a 73 euri. Le giornate in cui è possibile l’apertura dei locali sono le seguenti: dal 26 al 30 maggio. Due giugno mercatino antiquariato. Domenica 22 giugno concerto di Alanis Morrisette. Il 2 luglio concerto di Irama; il 4 Ghali; il 5 Anna; il 6 Gianna Nannini; il 9 luglio Sting; 13 luglio Umberto Tozzi; il 20 Riccardo Muti; Giorgia si esibirà il 21 luglio e Alessandra Amoroso il 23. Villa Manin passa così dalla tradizionale gastronomia friulana di “Sapori di Pro Loco”ai profumi della paninoteca in regime di temporaneità.