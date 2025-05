FedrigaFuoriRiga Exxx…Polzive!!! Si muovono i big e “scaricano” il presidente-travicello. Tajani: Sul terzo mandato prevale la norma nazionale. Lollobrigida: “Gli enti locali non possono decidere ognuno per conto proprio”. Bordin: Gli assessori restano in carica nelle loro funzioni.

Uno dei ministri più “influenti” dell’Inner Circle della premier, Lollobrigida, non ha dubbi riguardo l’impugnazione dell’esecutivo rispetto alla legge della provincia di Trento: «E’ naturale che il governo possa definire delle regole per la partecipazione alle elezioni che siano uguali per tutti, su tutto il territorio nazionale». Se c’erano dubbi sui rapporti tra Fratelli d’Italia e Fedriga, le parole del ministro fanno chiarezza. E aggiunge: “Non abbiamo mai avuto posizioni pregiudiziali. Crediamo solo – e questo è il punto – che gli enti locali non possano decidere ognuno per conto proprio”. Il ministro insiste: uniformare le regole: “Oggi deve esserci un chiarimento politico, in modo che il governo possa definire delle regole per la partecipazione alle elezioni che siano uguali per tutti, su tutto il territorio nazionale”. Infine, sulla posizione della Lega, che in Consiglio dei ministri si è espressa contro l’impugnazione della legge trentina, Lollobrigida stempera i toni: “Matteo Salvini ha già chiarito che si tratta di una questione locale e io condivido il suo approccio. È legittimo essere in disaccordo, perché non è una questione politica e non è nel programma di governo, ma finisce lì”. In sintonia con il ministro si rivela anche il ministro per gli affari esteri di Forza Italia Antonio Tajani che sgancia un altro siluro a Fedriga: “La legge della Provincia di Trento deve essere impugnata perché dal punto di vista giuridico quella nazionale non può essere smentita da una legge regionale, anche se a statuto speciale”. Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha dubbi sulla scelta del governo di impugnare la legge trentina sul terzo mandato, mossa che ricalca quella analoga adottata con la Regione Campania.

Tajani: sul terzo mandato prevale la norma nazionale. Oggi consiglio regionale. Il presidente Bordin ha assicurato che gli assessori che hanno consegnato le deleghe al presidente possono esercitare il mandato. Cuore batticuore per coloro che si sono dimessi da consiglieri.