RiccardiSuiPetardi Exxx…Polzive!!! Cosa c’è dietro la crisi FVG? Nell’Alleanza cresce il malumore per l’alta disponibilità di fondi regionali a Forza Tragica. Indiscrezione romana: Sbrego Tajani-Riccardi. Gasparri incaricato di trovare un sostituto. Rispunta la parola dimissioni.

Le indiscrezioni sono pubblicate su “Il Tempo” di oggi. Il quotidiano di area Fratelli d’Italia diretto dall’udinese Cerno. L’articolo è ben dettagliato a firma di Edoardo Romagnoli e rivela alcuni particolari sulla crisi in Fvg e la situazione in Forza Italia, ovvero la componente dell’alleanza che, con l’assessore Riccardi è finita al centro delle polemiche per via della sanità e che ora viene accusata, fuori sacco, di una “agibilità” politica troppo disinvolta. In pratica gli alleati lamentano un’eccessiva disponibilità finanziaria nelle mani degli azzurri. Un partito che alle ultime regionali ha preso il 6%, 10 punti in meno della Lista del Presidente cui Riccardi sembra voler approdare. Le ragioni della crisi germogliano su questo terreno, oltre che sul terzo mandato. Ma è qui, dove c’è la polpa che ha preso le mosse il terremoto. Agli altri assessori, rispetto a Forza Italia, restano solo le briciole. E Ciriani ha tirato il siluro. Riguardo all’assessore, secondo “IlTempo”, l’esponente di Forza Italia sarebbe ben conscio di non essere più nelle grazie di Tajani e starebbe preparando un futuro politico nella Lista del Presidente (se, dopo il terzo mandato sopravvive). “Negli ambienti romani – si legge nell’articolo – gira l’indiscrezione che Maurizio Gasparri sia stato incaricato di trovare un sostituto”. Chi prederà il posto di Riccardi? Vorrà dimettersi? In realtà il 12 aprile scorso dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Preone e del coordinatore della protezione civile del comune, Riccardi aveva già minacciato di abbandonare la giunta. Certo è che l’opzione servizio sanitario come pretesto per sollevare una crisi è stata una mossa cavalcata da Fratelli d’Italia per aprire uno scontro frontale con la Lega e la maggioranza rispetto alle “pesature” in giunta. Tuttavia, riguardo alle eventuali dimissioni di Riccardi nessuno sembra voler raccogliere questa eredità, vista la difficoltà di por mano ad un servizio sanitario così degradato, che va avanti solo grazie alla professionalità e abnegazione di medici e infermieri. Commenti raccolti a palazzo: «Rifondare la sanità eccellente di una volta è oltremodo arduo, ma la politica ha portato a questo e dev’essere la politica a riparare; quindi si scelga un assessore all’altezza del compito, che sia espressione di tutta l’attuale maggioranza e che si affidi da subito a tecnici di alto profilo per pianificare e gestire la ricostruzione di una sanità in macerie».