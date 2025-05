ManicomioCentroDestra Exxx…Polzive!!! Inedita alleanza Forza Italia-Fratelli d’Italia. Il sindaco di Gorizia si smarca dai vertici di Forza Tragica: “Sì al terzo mandato per Fedriga”. Rizzetto: “Questa maggioranza deve proseguire fino alla scadenza naturale”.

Nel marasma politico di questo maggio 2025 ci mancava lo strappo di Forza Italia. Il partito (attraverso Tajani) che ha lanciato solo pochi giorni fa contro Lega e Fratelli d’Italia Flavio Tosi candidato presidente in Veneto. Il manicomio politico è certificato dalle parole del sindaco di Gorizia, Berlusconiano doc, Rudy Ziberna. Se Gasparri e Tajani hanno sempre sostenuto il No al “terzo” per Fedriga, il sindaco va controcorrente: “Si ad un terzo mandato per il presidente Fedriga”. Lo ha affermato in un’intervista diffusa su Telefriuli. Una posizione che “apre” a scenari imprevedibili se calati nei ragionamenti di Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Il deputato cerca di spegnere gli incendi di questi giorni e si augura che Fedriga resti in carica fino alla scadenza naturale della legislatura nel 2028. Afferma il deputato: “Credo che l’ottimo operato della Giunta regionale e della stessa maggioranza debba proseguire sino alla sua naturale scadenza del 2028. Nel ribadire che per FdI si deve andare avanti a lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia e dei suoi cittadini, mi auguro che un chiarimento sia servito. Al posto di immaginare oggi papabili candidati per il 2028 continuiamo ad impegnarci per creare posti di lavoro, scongiurare crisi aziendali, sostenere le famiglie, tutelare l’ambiente, crescere nelle infrastrutture, tutelare i più deboli, aiutare le aziende, dare risposte ai giovani ed agli anziani. Parleremo di Sanità regionale ed immagino che questo percorso sia da fare ancora attraverso il confronto, anche aspro ma propedeutico alle migliori soluzioni, coinvolgendo i Sindaci e gli amministratori, che da parte mia meritano un grande rispetto. La Sanità cambia con i tempi e le risorse – ricorda l’esponente di Fratelli d’Italia – sta a noi cercare di gestirla al meglio in un momento, appunto, di grandi cambiamenti: non sia solo accesa discussione ma anche e soprattutto responsabilità e visione”.