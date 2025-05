MeloniGiroDiMaroni Exxx…Polzive!!! La premier (ufficialmente febbricitante ma nessuno le crede…) non si presenta a Venezia per l’incontro con Fedriga: Non mi faccio dettare l’agenda dal presidente di una regione minuscola. Nella mia agenda ci sono i nomi di Vance, Trump, Zelensky, Marco Rubio e il Pontefice. Incontro rinviato a giovedì.

Fedriga è ancora a Venezia coi suoi colleghi sperando che dal canale spunti la chioma inconfondibile della presidente del consiglio. Ma l’attesa sarà vana. E’ saltato il previsto faccia faccia col presidente del Fvg. Ed anche quello col presidente della regione veneto Zaia. Fedriga ci teneva molto all’incontro perchè, coi tempi che corrono, le uniche persone che possono risolvere la crisi in Fvg sono solo i segretari dei partiti di maggioranza: Meloni e Salvini e la crisi friulana ha assunto una dimensione nazionale. Fedriga, debolissimo, non ha più il controllo della maggioranza. Dovrà distribuire le deleghe e formare una nuova giunta. Inoltre tra Fratelli d’Italia e Lega i rapporti sono incendiari. E il forfait di oggi assume un risvolto politico clamoroso. Rapporti di forza e candidature nelle regioni del Nord dove Fratelli d’Italia non ha un presidente che sia uno. Ufficialmente la premier ha tirato pacco a Fedriga per un piccolo malessere, una febbre salita proprio in queste ore. Ma dall’entourage dei Benito Remix i rimbalzi restituiscono altre versioni. I muri parlano: Ma davvero voi pensate che Fedriga detti l’agenda di una presidente del consiglio nel cui calendario vi sono trilaterali con JD Vance, von Der Leyen, vertici con “volenterosi”, con Marco Rubio, Zelensky e, di riflesso, il Pontefice? Uno spiffero raccolto nei paraggi dell’Alleanza è devastante: Non mi faccio dettare l’agenda dal presidente di una minuscola regione! Da considerare che a Venezia Fedriga era lì per l’edizione 2025 del Festival delle regioni e delle province autonome. “Un’occasione preziosa di dialogo…” ha detto il presidente! Sempre più svalvolato visto che il Governo si è appena opposto a una legge di una provincia autonoma (Salva Fugatti). Come poteva presentarsi la presidente del consiglio? Secondo l’agenzia “La Presse” Fedriga incontrerà la premier giovedì.