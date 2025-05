FedrigaSullaRiva Exxx…Polzive!!! Il presidente impallinato da Giorgia Meloni è arrivato a Venezia per incontrarla. Fedriga sbanda: é invitata al Festival delle province autonome che la premier ha asfaltato con l’impugnazione contro Fugatti. Fratelli d’Italia pretende Friuli VG, Veneto e Lombardia. Resterà alla Lega il Fvg?

Il presidente Fedriga oggi dovrebbe incontrare Giorgia Meloni a Venezia. Evidentemente la crisi friulana ha assunto una dimensione nazionale se ministri e segretari stanno cercando di spegnere le fiamme accese dal ministro Ciriani. Lega e Benito Remix sempre più ai ferri corti. Con Meloni bisogna raggiungere l’accordo per le candidature nelle regioni del Nord. ma sarà difficile se Fedriga invita la premier al Festival delle province autonome, le stesse cui il governo ha attaccato frontalmente per asfaltare la legge “Sala Fugatti”. E questo è un altro scivolone di Fedriga che deve rinunciare al terzo mandato. Secondo alcuni esponenti dell’alleanza, non è detto che la Lega perda la regione Fvg. Anzi, sono già al lavoro e pronti altri candidati. Piuttosto bisogna capire le pretese di Fratelli d’Italia che ha cavalcato la vicenda del terzo mandato per marcare il territorio Nord Orientale. Come finirà in Lombardia? Veneto e Fvg? Intanto Fedriga è in attesa della Meloni a Venezia a fa sapere: “”A Venezia prende il via l’edizione 2025 del festival delle Regioni e delle province autonome. Un’occasione di dialogo per costruire un regionalismo moderno e sostenibile”. Dialogo sulle province autonome cui la premier si è opposta?