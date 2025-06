VillaManinSulCrestìn Exxx…Polzive!!! Chi ostacola la stagione dei concerti in Friuli? Da almeno 50anni il comune di Codroipo (Ud) non è in grado di mettere a disposizione per gli eventi bus, navette e parcheggi. Chi ha autorizzato una società privata a vendere i parcheggi già occupati? A chi andava l’incasso? Le denunce dei partecipanti. Interrogazione di Moretuzzo.

Recentemente a Villa Manin di Passariano (Ud) si sono esibiti: I Pooh, Gianna Nannini, Venditti, Springsteen, Nile Rodgers e The Chic, Franco Battiato, Sting e il 22 Alanis Morissette. Oltre 10mila persone. Ed è stato il caos causa carenza dei servizi più elementari. A Codroipo la questione dei servizi trasporto da e per Villa Manin è un argomento che si dibatte da almeno 50anni. Senza mai trovare una soluzione. C’è da pensare che l’amministrazione comunale, di qualunque colore essa sia, voglia ostacolare lo sviluppo della Villa e le sue potenzialità. Altissime, come si è visto col concerto della cantante canadese. Anni e anni di promesse e di chiacchiere per nulla. Di ciò che è successo l’altra sera, se ne occupa il consigliere regionale Massimo Moretuzzo che va in soccorso degli organizzatori e al meritevole vice presidente Anzil. Moretuzzo denuncia: «I disagi occorsi nella gestione dei parcheggi in occasione del recente concerto di Villa Manin impongono un chiarimento sulle modalità in cui questi servizi vengono offerti. Il tema dei trasporti, delle navette e dei parcheggi è un dettaglio fondamentale per i grandi eventi: è necessario definire le responsabilità dei soggetti pubblici e privati coinvolti». Il presidente de “Il Patto per l’Autonomia” ha presentato una interrogazione a seguito dei disagi che alcuni partecipanti hanno denunciato riguardo al numero dei parcheggi a Villa Manin per il concerto di Alanis Morissette lo scorso 22 giugno. Ci risulta infatti – spiega il capogruppo autonomista – che siano state registrate diverse lamentele sulle gestioni logistiche del concerto a Villa Manin, in particolare sui parcheggi e per l’impossibilità di raggiungere il concerto con il trasporto pubblico locale. Risulta che buona parte dell’area parcheggi a disposizione per il concerto sia stata gestita da una società privata e che tale società abbia venduto più accessi ai parcheggi di quanti realmente ce ne fossero a disposizione, andando, quindi, in overbooking e invitando a individuare soluzioni alternative autonomamente a chi già aveva pagato il servizio. Infine – conclude Moretuzzo -, vorremmo sapere che tipo di accordi vigono con la società privata che gestisce i parcheggi in prossimità dei grandi eventi e concerti, considerato che eventuali disservizi danneggiano anche l’immagine della Regione che promuove e, in molti casi, finanzia cospicuamente tali eventi».