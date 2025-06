FedrigaInVescoVida Exxx…Polzive!!! Martedì 1°luglio il gran giorno della votazione sull’aggiornamento del programma di governo. Il presidente si rivolge ai vescovi. Firmato un protocollo d’intesa con gli Arcivescovi e Vescovi della regione per il servizio di assistenza religiosa. Basterà per rasserenare il clima all’interno dell’Alleanza?

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in data 25 giugno ha modificato l’ordine del giorno dei lavori consiliari per la giornata del 1° luglio, inserendo la votazione per il Collegio sindacale di FVG Strade Spa e la votazione sulla questione di governo intitolata “Aggiornamento del programma di governo” (Calligaris e altri). Mancano pochi giorni e la temperatura, all’interno dell’Alleanza continua a salire. Nulla è certo e Fedriga lo sa. Per tal motivo si è rivolto al Potere divino. In questi termini. La giunta ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli Arcivescovi e i vescovi della Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e sociosanitarie della Regione”. Si precisa che il personale del Servizio di assistenza religiosa cattolica sarà messo a

disposizione dall’autorità religiosa tramite convenzioni tra strutture e ordinario diocesano,

formulate secondo i criteri e principi contenuti nel protocollo d’Intesa.

Il Protocollo d’’Intesa avrà durata triennale. Va precisato che non derivano oneri a carico del bilancio regionale.