ValterBeltramini. Adieu mon ami. Ci ha lasciati un radicale friulano.

E’ morto stanotte Valter Beltramini di Udine, militante del partito Radicale e attivissimo in città in tutte le battaglie di Marco Pannella. Alcuni anni fa Valter venne colpito da un’ischemia che lo costrinse al ricovero presso “La Quiete”. La struttura dov’era stata ricoverata Eluana Englaro nel 2009. Lo accompagnavo spesso a Roma al “partito” e il viaggio in macchina era una rassegna di commenti, ragionamenti, speranze e progetti sull’attività politica dei radicali che lui abbracciava. Era un “radicale” anche nella voce: Rauca dal timbro aspro e dal suono limpido. A partire da un sincero anticlericalismo che, alle volte, sfociava in manifestazioni clamorose (in Duomo durante le cerimonie religiose). Sempre nell’alveo del principio della nonviolenza ereditato da Pannella. Valter è stato anche un grande organizzatore di incontri politici. Convinse Pannella a venire a Udine nel 2006 cui seguì la visita di Emma Bonino e le manifestazioni pro Israele al cimitero degli alleati di Tavagnacco, oltre ai numerosi tavoli di raccolta firme che venivano allestiti nel centro cittadino. Adieu mon ami.