LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Sul voto per l’aggiornamento del programma di governo di Fedriga, fissato il 1°luglio, atterra il super sondaggio di Lab21. La Lega galoppa e piazza Zaia Fedriga e Fontana ai primi tre posti. Ipotecate le regioni Friuli e Veneto.

La Lega al galoppo e Fedriga prende il volo su queste indagini demoscopiche. Il sondaggio è stato pubblicato su “Affaritaliani” e conferma quanto di buono si dice dei governatori leghisti da quando è esploso il dibattito sulle candidature per le regionali e sul terzo mandato. Il 1° luglio in regione si vota la mozione del riqualificato programma di governo Fvg e il governatore friulano risulta al secondo posto dietro a Zaia. La maggioranza degli italiani, pari al 57,9%, è favorevole al terzo mandato per i presidenti di regione, come chiesto a gran voce in particolare dalla Lega. Contrario solo il 42,1% degli intervistati. E’ il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. Trionfo incontrastato per Luca Zaia, Governatore del Veneto, nella ‘top five’ dei presidenti di regione più amati. Zaia si conferma ampiamente in prima posizione con una percentuale di gradimento ancora in crescita al 67,8%. Tripletta leghista con al secondo posto Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, e in terza posizione Attilio Fontana, Lombardia. Marco Bucci, Liguria, e Michele De Pascale, Emilia Romagna, quarti e in quinta posizione Vincenzo De Luca, presidente della Campania. Un esito che sta già provocando una mezza burrasca in Veneto dove la Lega non esclude di correre in solitaria alle regionali. Afferma il capogruppo Villanova: “Dopo la sceneggiata sullo stop al terzo mandato (in commissione ndr) ci siamo sentiti presi in giro e questo diventa un grosso problema. A questo punto l’idea di far da soli comincia a stuzzicarci”. Un punto resta fermo, come il sondaggio conferma: la Lega è il perno fondamentale del Centrodestra in Friuli VG. Vedremo il 1° luglio poi ci sarà tempo di far ragionare gli alleati sulle candidature fino al 2028. E se Fedriga restasse imbrigliato nella rete del terzo mandato, in Friuli potrebbe spuntare anche una donna.